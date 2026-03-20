¡Mosquera y Carlos Soler a la selección española!: La lista de De la Fuente
Los dos exjugadores del Valencia CF, dos de las novedades en la lista del seleccionador nacional en la última ventana previa al Mundial
Andrés García
Luis de la Fuente ha comunicado la lista para los partidos ante Serbia y Egipto previos a la convocatoria definitiva del Mundial 2026. En clave Valencia CF, dos de las principales novedades son la vuelta de Carlos Soler, tal y como adelantó SUPER el pasado martes, y la entrada por primera vez del ahora jugador del Arsenal Cristhian Mosquera.
La citación de Mosquera es un golpe de efecto de la RFEF para asegurarse la continuidad del futbolista en la Roja ante el creciente interés de la federación de fútbol de Colombia. Cristhian, fijo en las categorías inferiores, siempre ha tenido claro que su primera opción era España como ha demostrado. Su rendimiento en el Arsenal al máximo nivel le ayudado a estar en el escaparate de la Roja.
Igual de meritoria es la vuelta de Carlos Soler. SUPER ya adelantó el martes que el jugador de la Real Sociedad había vuelto a una prelista después de varios años de ausencia y tenía opciones de vestirse de nuevo la Roja. Su gran rendimiento en San Sebastian le ha abierta la puertas de Las Rozas otra vez.
La lista de España para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto la integran:
- PORTEROS
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Real Sociedad)
Joan García (Barcelona)
- DEFENSAS
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
Aymeric Laporte (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Cristhian Mosquera (Arsenal(ING)
- CENTROCAMPISTAS
Rodri Hernández (Manchester City/ING)
Pedri (Barcelona)
Pablo Fornals (Betis)
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Carlos Soler (Real Sociedad)
Fermín López (Barcelona)
- DELANTEROS
Dani Olmo (Barcelona)
Ander Barrenetxea (Real Sociedad)
Álex Baena (Atlético de Madrid)
Víctor Muñoz (Osasuna)
Lamine Yamal (Barcelona)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Barcelona)
Borja Iglesias (Celta).
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