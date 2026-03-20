Quique Llopis: "Son imaginables las ganas que tengo de, por fin, colgarme una medalla"

Quique Llopis vuelve a ser un año más la gran esperanza del atletismo español para lograr una medalla en el Mundial y en esta ocasión, espera lograr subir por fin al podio en Torun (Polonia) después de haberse quedado a las puertas con una cuarta plaza en los últimos tres grandes eventos internacionales: en 2024, en el Mundial bajo techo de Glasgow y en los Juegos Olímpicos de París; y en 2025, en el Mundial al aire libre de Tokio.

El de Bellreguarg aterriza en Polonia con la cuarta marca de los participantes y quiere quitarse la espina de estos últimos precedentes en el que será su sexto gran evento internacional absoluto bajo techo. Así, en declaraciones a Proyecto FER, Llopis señala que "superar ese muro de la cuarta plaza es siempre la intención. Y, en especial, en este Mundial. Después de quedarme a las puertas del podio en tres ocasiones consecutivas, son fácilmente imaginables las ganas que tengo de, por fin, colgarme una medalla".

Una presea que se la jugará al completo en la jornada del sábado, en la que se disputarán las series, la semifinal y la final, en apenas unas horas de máxima tensión. "Me gusta que sea así. Desde luego, sí requiere de una mayor resistencia y concentración, pero me gustan y atraen los grandes retos". Su estreno está previsto para las 10:34 de este sábado, al estar encuadrado en la tercera de las seis series. Las semifinales se disputarán a las 19:48 y la final, a las 21:02.

Quique Llopis, en una reciente entrevista con Superdeporte en el Palau Velòdrom Lluis Puig. / F. Calabuig

Rivales y récord

El mejor atleta valenciano del momento tiene claro también quiénes han de ser a priori sus grandes rivales, aunque no les teme e incluso cree que aún tiene opciones a de arañar alguna décima a su reciente récord de España de 7:45 en 60 vallas. "Me inspira enfrentarme con los estadounidenses Dylan Beard y Trey Cunningham, y con el polaco Jakub Szymański. Son los tres que en la actualidad me preceden en el ranking mundial. Además, creo que todavía puedo seguir rascando alguna centésima a ese 7:45. Pese a lo que pueda parecer, aún no he hecho una carrera de 10".

Un reto que tiene a tiro en la que está siendo hasta ahora la mejor temporada de su carrera. "El balance es casi inmejorable. He protagonizado la mejor temporada de pista cubierta de mi vida. Las victorias en Madrid y Lievin, el récord de España, la regularidad mostrada… Mejor, casi imposible".

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Quique Llopis, con la marca del récord de España de 60 vallas que logró semanas atrás en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

Precedentes internacionales

Para Quique Llopis, este Mundial de Polonia es su sexto gran evento internacional absoluto bajo techo, a sus 25 años. En el Europeo de 2021, también en Polonia, superó los cuartos de final. Ya en las semifinales, de los 24 participantes, obtuvo el 13º crono y, por tanto, no se convirtió en uno de los 8 finalistas. En el Mundial de 2022, en Belgrado, su presencia fue testimonial. Pocos días antes, había sufrido un esguince de tobillo. Para el recuerdo queda lo ocurrido en el Europeo de 2023, en Estambul, con aquella conmovedora caída en plena final. En 2024, rozó el podio en el Mundial desarrollado en Glasgow. Acabó cuarto a 6 centésimas del bronce. Por último, el pasado año, no pudo disputar la final tras lesionarse en la semifinal del Europeo con sede en los Países Bajos, donde paró el crono en unos imponentes 7:49.