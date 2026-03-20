ATLETISMO
Quique Llopis: "Son imaginables las ganas que tengo de, por fin, colgarme una medalla"
El atleta de Bellreguard quiere quitarse la espina de sus tres cuarta plazas seguidas en los últimos eventos internacionales desde 2024
El de Proyecto FER se ve con opciones de arañar alguna centésima más a su récord de España en 60 vallas en la mejor temporada en pista de su vida
Jorge Valero
Quique Llopis vuelve a ser un año más la gran esperanza del atletismo español para lograr una medalla en el Mundial y en esta ocasión, espera lograr subir por fin al podio en Torun (Polonia) después de haberse quedado a las puertas con una cuarta plaza en los últimos tres grandes eventos internacionales: en 2024, en el Mundial bajo techo de Glasgow y en los Juegos Olímpicos de París; y en 2025, en el Mundial al aire libre de Tokio.
El de Bellreguarg aterriza en Polonia con la cuarta marca de los participantes y quiere quitarse la espina de estos últimos precedentes en el que será su sexto gran evento internacional absoluto bajo techo. Así, en declaraciones a Proyecto FER, Llopis señala que "superar ese muro de la cuarta plaza es siempre la intención. Y, en especial, en este Mundial. Después de quedarme a las puertas del podio en tres ocasiones consecutivas, son fácilmente imaginables las ganas que tengo de, por fin, colgarme una medalla".
Una presea que se la jugará al completo en la jornada del sábado, en la que se disputarán las series, la semifinal y la final, en apenas unas horas de máxima tensión. "Me gusta que sea así. Desde luego, sí requiere de una mayor resistencia y concentración, pero me gustan y atraen los grandes retos". Su estreno está previsto para las 10:34 de este sábado, al estar encuadrado en la tercera de las seis series. Las semifinales se disputarán a las 19:48 y la final, a las 21:02.
Rivales y récord
El mejor atleta valenciano del momento tiene claro también quiénes han de ser a priori sus grandes rivales, aunque no les teme e incluso cree que aún tiene opciones a de arañar alguna décima a su reciente récord de España de 7:45 en 60 vallas. "Me inspira enfrentarme con los estadounidenses Dylan Beard y Trey Cunningham, y con el polaco Jakub Szymański. Son los tres que en la actualidad me preceden en el ranking mundial. Además, creo que todavía puedo seguir rascando alguna centésima a ese 7:45. Pese a lo que pueda parecer, aún no he hecho una carrera de 10".
Un reto que tiene a tiro en la que está siendo hasta ahora la mejor temporada de su carrera. "El balance es casi inmejorable. He protagonizado la mejor temporada de pista cubierta de mi vida. Las victorias en Madrid y Lievin, el récord de España, la regularidad mostrada… Mejor, casi imposible".
Precedentes internacionales
Para Quique Llopis, este Mundial de Polonia es su sexto gran evento internacional absoluto bajo techo, a sus 25 años. En el Europeo de 2021, también en Polonia, superó los cuartos de final. Ya en las semifinales, de los 24 participantes, obtuvo el 13º crono y, por tanto, no se convirtió en uno de los 8 finalistas. En el Mundial de 2022, en Belgrado, su presencia fue testimonial. Pocos días antes, había sufrido un esguince de tobillo. Para el recuerdo queda lo ocurrido en el Europeo de 2023, en Estambul, con aquella conmovedora caída en plena final. En 2024, rozó el podio en el Mundial desarrollado en Glasgow. Acabó cuarto a 6 centésimas del bronce. Por último, el pasado año, no pudo disputar la final tras lesionarse en la semifinal del Europeo con sede en los Países Bajos, donde paró el crono en unos imponentes 7:49.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan Roig y su familia se emocionan en la Ofrenda 2026 con su desfile ante la Virgen
- Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 18 de marzo
- Cremà 2026: ¿A qué hora se quema la falla municipal?
- Carmen Prades pone punto y final a la Ofrenda y enfila el camino hacia la Cremà de las fallas de 2026
- La familia Roig desfila en la Ofrenda 2026
- Xenia Magraner, diseñadora del manto de la Virgen: 'Aún no me creo lo que estoy viviendo, está siendo muy emotivo
- El local más cotizado de Xàtiva ya tiene inquilino: el traslado de Cajamar refuerza el polo financiero de la Albereda
- Los secretos del traje de María José Catalá en la Ofrenda de 2026