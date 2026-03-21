Da Costa y Jaguar se imponen en el primer ePrix de Fórmula E de Madrid

El portugués Antonio Félix da Costa (Jaguar) se proclamó este sábado en el primer ganador de la historia de un e-Prix de Fórmula en Madrid, que se estrenaba esta temporada 12 en el campeonato, en una carrera en la que el piloto español Pepe Martí (Cupra Kiro) finalizó en novena, sumando dos puntos tras liderar tres vueltas en la primera parte de la carrera.

Pepe Martí partió desde la 12ª posición, cayó a la 15ª en la primeras vueltas y planteó una estrategia alternativa en el uso de la energía que le hizo subir hasta la primera posición, tras ser el segundo piloto en activar el modo ataque.

El piloto español, gran punto de interés en el primer e-Prix de la historia en Madrid, disputado en el circuito Jarama-Race, cayó posiciones cuando el resto de participantes fueron activando el modo ataque, que proporciona potencia extra y tracción a las cuatro ruedas, pero ahorró energía para recuperar dos posiciones en las dos últimas vueltas y sumar dos puntos a su casillero en la que fue su sexta cita participando en el certámen de monoplazas 100% eléctricos.

Una carrera en la que los pilotos impusieron un ritmo lento al inicio, en busca de maximizar la gestión de energía, y que propició constantes luchas en pista y toques, como el del neerlandés Nyck de Vries (Mahindra Racing) al alemán Pascal Wehrlein (Porsche) que le hizo perder el alerón al primero; o el británico Taylor Barnard (DS Penske), sancionado tras echar de pista al suizo Nico Müller (Porsche) en un intento de adelantamiento.

El piloto español Pepe Martí (Cupra Kiro). / SERGIO PEREZ / EFE

Y, sobre todo, dejó una lucha final a cuatro pilotos por la victoria, que se decidió en la última vuelta, con Da Costa repitiendo victoria por segunda carrera consecutiva, tras imponerse en Yeda (Arabia Saudí).

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El piloto de Jaguar se impuso a su compañero, el neozelandés Mitch Evans, y Wehrlein. Este último dejó sin podio para el equipo Cupra Kiro, quien disputó su e-Prix de casa, después de que el británico Dan Ticktum intentase adelantar a Evans en la última curva para finalizar segundo, pero este defendió su posición y Wehrlein lo aprovechó para pasar de cuarto a tercero y completar el podio del primer e-Prix de la historia de la Fórmula E en Madrid.