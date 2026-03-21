Golpe sobre la mesa del Valencia (0-2)

Era la hora de dar un golpe sobre la mesa y el Valencia CF lo ha hecho. En el Sánchez Pizjuán, todo lo que no fuera ganar no valía. Con esta contundente victoria ante el Sevilla los de Corberán se permiten la licencia de empezar a mirar hacia arriba, a ese octavo puesto que marca la competición europea, pero eso sí, sin dejar de mirar hacia abajo, pues lo que se ha visto en el estadio sevillista dista mucho de aquellos grandes duelos entre dos históricos del fútbol español.

Desde el primer momento se vio que era un duelo de necesidades. Ambos equipos se mostraron contenidos. Tanto, que la primera ocasión clara no aunque la primera ocasión no llegó hasta el minuto 25, y cayó de lado valencianista. Guido remató un mal despeje de la defensa sevillista que salió rozando el palo. Esta oportunidad liberó al conjunto de Corberán que empezó a dominar.

Gayá se marchó conmocionado tras un golpe en la cabeza. / europa Press

Susto de Gayà

Justo después llegó el primer cambio forzado. Al borde del primer cuarto de hora del Sevilla FC - Valencia CF, el partido tuvo que detenerse durante varios minutos por el doble impacto que ha sufrido el capitán valencianista, José Gayà, en la cabeza. Aunque el jugador decidió mantenerse en el campo, finalmente pidió el cambio tras notarse mareado. Por fortuna, Gayà estuvo consciente en todo momento, a pesar de los dos impactos en pocos minutos recibidos por el mismo rival, Juanlu Sánchez, aunque finalmente fue trasladado al hospital.

Sevilla-Valencia CF / EFE

Jesús Vázquez saltó al terreno de juego sin cambiar la dinámica positiva. De hecho, Ramazani, al poco, tuvo la opción de adelantar al Valencia CF en el marcador tras un pase de Almeida. Sí que lo consiguió en la siguiente jugada Hugo Duro, tras un despiste en la defensa rival aprovechada por Núñez, que da un excelente pase a Hugo Duro, para batir a Vlachodimos. Pese a que se pidió la revisión del VAR, no había ninguna duda de que estaba en posición legal.

El gol dejó muy tocados a los locales, y fue aprovechado por los de Corberán para aumentar distancias justo al borde del descanso, cuando más duele. Fue Rioja, quien tras subir el balón por el lateral derecho, consiguió colar el balón delante de toda la defensa hasta llegar a Ramazani en el segundo palo, quien remató a placer.

Férrea defensa

El partido podía haber acabado ahí, por lo menos para los aficionados que tuvieron que sufrir una segunda parte densa. El Valencia CF decidió salir a defender el resultado, y lo hizo con éxito. El Sevilla, más a la desesperada, lo intentó, pero sus disparos se topaban una y otra vez contra el muro valencianista. Sadiq y Beltrán saltaron al terreno de juego por Hugo Duro y Ramazani, pero el Valencia apenas llegaban al área rival.

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El objetivo era claro, había que ganar, sin florituras, y el Valencia CF cumplió el objetivo, logrando llegar al parón con más oxígeno, aumentando distancias con la zona roja, algo vital tras las victorias de Levante y Elche, y permitiéndose empezar a mirar hacia la zona alta.