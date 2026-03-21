Las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Sevilla FC

El Valencia CF se midió al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en uno de los mejores partidos del equipo de Corberán esta temporada. Con una gran primera parte, el segundo tiempo se conquistó gracias a una gestión del marcador y de los esfuerzos en un equipo en el que brillaron Ramazani y Hugo Duro como goleadores pero también otros futbolista como Unai Núñez y Almeida. Con el triunfo, el cuadro de Corberán se coloca a tres puntos de la séptima plaza, que puede dar acceso a Europa a final de temporada. ¿Cómo han jugado en el duelo ante el Sánchez Pizjuán? Estas son las notas de los futbolistas.

Los titulares

6 Dimitrievski Carácter y liderazgo. No tuvo demasiado trabajo pero tiró de oficio en varias ocasiones. García Verdura le tomó la matrícula avisándole con una amarilla, pero estuvo impecable en todos los sentidos. Eso sí, no tuvo que hacer ninguna parada de mérito.

7,5 Unai Núñez Providencial en los primeros minutos cortando un disparo de Vargas que habría significado el 1-0 para el Sevilla. Fundamental en el 0-1 del Valencia CF incorporándose al ataque entregando el balón a Hugo Duro en el movimiento previo al disparo de Ramazani.

Players of Valencia CF pose for photo during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Valencia CF at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on March 21, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 21/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

7 Tárrega Se jugó la piel en varias acciones. Bloqueó disparos, despejó todo lo que venía desde los laterales y se impuso al corte. Recordó al de la temporada pasada.

6, 5 Cömert Partido sin problemas, serio y en el que ganó duelos con facilidad. No necesitó estar expeditivo porque los delanteros del Sevilla no exigieron en exceso.

5,5 Gayà Se marchó en el minuto 25 tras dos golpes durísimos en la cabeza, ambos contra Juanlu Sánchez. Estuvo a buen nivel en los primeros minutos.

7 Guido Rodríguez Abarcó muchísimo campo en el primer tiempo e incluso se atrevió con el disparo en varias ocasiones. Se entendió a la perfección con Javi Guerra, que le hizo de escudero en la medular. En el segundo tiempo también mostró físico y dejó claro que

7 Javi Guerra Inteligente en un partido que pedía precisamente eso. No había que lucir solo en lo individual si no pensar en lo colectivo y Javi Guerra lo hizo. Lanzó al equipo cuando lo necesitó (como en el segundo gol) y estuvo muy cómodo en defensa.

7,5 Almeida Uno de sus mejores partidos esta temporada. Recordó al del segundo tramo del curso pasado. Y no solo con balón. Presionó sin él y mejoró cada jugada con él. Cuando está así, el Valencia es mejor Valencia.

Corberán en la banda del Pizjúan en el Sevilla - Valencia / EFE

7,5 Rioja En defensa bajó en cada acción en la que el Sevilla atacó el perfil izquierdo y en ataque estuvo sensacional. Su jugada en el 0-2 define entrega, coraje y ganas. Pudo lanzarse al suelo y sacar una falta, pero no lo hizo y siguió en pie. Después levantó la cabeza y la puso al segundo palo para que Ramazani marcara el gol.

8 Ramazani Aportó ese punto anárquico en el inicio que le dio mucho al equipo. Fue el autor del disparo que acabó en el 1-0 para Ramazani. Se dejó la vida en la presión y en el robo y eso demuestra implicación. Además marcó un gran gol que puso la guinda a una de las mejores jugadas del equipo esta temporada.

8 Hugo Duro Siempre aparece y ya van 10 goles en LaLiga. Se la dio de tacón a Ramazani y después encontró el rechace para marcar de cabeza. Ganó duelos, bajó balones y además estuvo mucho mejor que otros días en la continuidad de las jugadas. De hecho, el 0-2 sale de sus botas en una fantástica acción de delantero.

Los suplentes

6,5 Jesús Vázquez No jugaba tantos minutos desde el 24 de enero y respondió de lujo. Gran nivel en defensa en el primer tiempo y además se incorporó cuando pudo en el segundo tiempo.

5,5 Lucas Beltrán Dedicación en defensa, peleando balones y con un trabajo oscuro. En ataque, eso sí, no pudo lograr entrar en juego.

5,5 Sadiq Entró a estirar al equipo y lo logró en alguna ocasión, aunque cada vez que recibía balón sus compañeros estaban lejos por el guión de partido del tramo final.

-Diego López No entró prácticamente en juego.

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