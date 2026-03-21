Sevilla FC - Valencia CF: Hable ahora o calle para siempre

Que el partido entre Sevilla FC y Valencia CF es un clásico venido a menos es una cosa que se ha escrito tantas veces en los últimos años que ya no es novedad, sino más bien un bucle del que es muy complicado salir porque sus dirigentes lejos de ayudarles a salir de él les atan un lastre al pie que les hunde más todavía. A partir de ahí, esta noche en el Sánchez Pizjuán se disputa un partido que puede multiplicar los males de uno de los dos y servir de bálsamo para el otro. El encuentro emerge como una pregunta al aire a los dos equipos: "¿Quién quiere luchar por no descender y quién tener, aunque sean escasas, opciones de luchar por la octava plaza?"

En este contexto afrontan hispalenses y valencianistas un partido clave para sus aspiraciones porque aunque estén a cinco y seis unidades del descenso respectivamente todavía queda un pequeño puñado de puntos por conseguir para alcanzar la tranquilidad. A la misma distancia están, pero por debajo, de un RCD Espanyol que defiende una octava posición que podría dar acceso a Europa. Las matemáticas son claras y las conclusiones del partido pueden serlo también, porque los dos equipos tienen en su mano elegir qué final de temporada quieren vivir y qué últimos meses puede hacer pasar a su rival, con el que antes se jugaba una cuarta plaza por la Champions League y ahora poco más que la 'honrilla' de quedar por delante aunque sea alejado de su hábitat natural.

Otro tren tras dejar pasar el de Oviedo

En el caso del Valencia CF, la visita al Pizjuán llega después de dejar pasar el primer tren en Oviedo. Después de abrir brecha con el descenso, el equipo de Carlos Corberán tenía en el Tartiere la gran oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y postularse para retos mayores, pero la imagen ofrecida no pudo ser más mediocre y carente de ambición, perdiendo contra un colista que solo llevaba tres victorias en su casillero.

El resto de resultados de la jornada, no obstante, le dan una nueva oportunidad de acercarse a la mitad alta de la tabla y no se puede volver a permitir salir al campo siendo un equipo contemplativo porque puede ser el último tren y porque la permanencia sigue sin estar cerrada.

Los hispalenses, por su parte, llevan tres jornadas sin ganar y vienen de recibir una goleada contra el FC Barcelona. El equipo de Matías Almeyda quiere aprovechar el factor cancha y escapar de la zona baja a costa de un rival directo para evitar sustos como el que pudo tener la pasada temporada, cuando se salvó por los pelos frente al Leganés.

Germán Caballero

Sin Thierry ni Urgrinic

Thierry y Ugrinic no han trabajado con normalidad a lo largo de la semana en la ciudad deportiva de Paterna y no estarán a disposición del Carlos Corberán para el partido de este sábado en Sevilla. El portugués sufre molestias musculares en el isquio y el suizo tiene problemas en el tendón rotuliano. Así lo explicó el entrenador en sala de prensa.

Con todo y con esto, la baja de Thierry reduce las opciones de cara al Ramón Sánchez Pizjuán a precipitar el debut como titular de Saravia o formar con Unai Núñez en el lateral derecho y entregarle la banda a un futbolista con capacidad para abarcar metros y repetir esfuerzos como Luis Rioja, lo que devolvería al equipo a César Tárrega.

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El Sevilla recupera a Kike Salas

Matias Almeyda, que seguirá sin poder sentarse en el banquillo por culpa de la sanción que arrastra desde su expulsión ante el Alavés, confirmó que recupera a Kike Salas y que Rubén Vargas tendrá "minutos". «Kike Salas está dentro de los convocados, así que está bien". Noventa minutos es difícil. Rubén ha estado mucho tiempo parado. Si bien el otro día participó minutos, esperemos que lo pueda hacer de la misma manera con más intensidad y más juego. Termina el partido y se nos va a la selección y deseamos que vuelva en buenas condiciones. Sobre todo por lo que nos queda a nosotros», explicaba en la previa el argentino.