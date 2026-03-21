El valenciano Quique Llopis, subcampeón del mundo en 60 vallas

El que la sigue la consigue y después de sus tres últimas cuartas plazas en eventos internacionales, Quique Llopis ha logrado este sábado proclamarse subcampeón del mundo en 60 vallas en una histórica final en la que solo fue superado por el polaco Szymanski en Torun.

El de Bellreguard, además, lo hizo superando de nuevo su reciente récord de España y dejando la nueva marca en un espectacular 7:42, una centésima más rápido que otro de los grandes favoritos, el estadounidense Cunningham.

A sus 25 años, el de Proyecto FER, cumple uno de sus sueños y además acarició el oro en una carrera marcada por su gran salida. Antes de la final de este sábado, a la que llegó sin problemas superando las series y las semifinal una hora antes, había señalado que "superar ese muro de la cuarta plaza es siempre la intención. Y, en especial, en este Mundial. Después de quedarme a las puertas del podio en tres ocasiones consecutivas, son fácilmente imaginables las ganas que tengo de, por fin, colgarme una medalla". Objetivo cumplido en una carrera que entra ya en la historia del atletismo valenciano y español.

La del valenciano es la segunda medalla para la delegación española en los Mundiales en pista cubierta.

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Premio a la constancia

En 2024, en el Mundial bajo techo de Glasgow y en los Juegos Olímpicos de París; y en 2025, en el Mundial al aire libre de Tokio, se quedó con la miel en los labios a la puerta del podio. La constancia tiene por fin su premio con una plata que vale oro.