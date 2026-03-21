El valenciano Quique Llopis, subcampeón del mundo en 60 vallas
Histórica medalla para el valenciano, que además volvió a mejorar su récord de España en tres centésimas
El polazo Szymanski fue el único que le superó con un tiempo de 7:40
Jorge Valero
El que la sigue la consigue y después de sus tres últimas cuartas plazas en eventos internacionales, Quique Llopis ha logrado este sábado proclamarse subcampeón del mundo en 60 vallas en una histórica final en la que solo fue superado por el polaco Szymanski en Torun.
El de Bellreguard, además, lo hizo superando de nuevo su reciente récord de España y dejando la nueva marca en un espectacular 7:42, una centésima más rápido que otro de los grandes favoritos, el estadounidense Cunningham.
A sus 25 años, el de Proyecto FER, cumple uno de sus sueños y además acarició el oro en una carrera marcada por su gran salida. Antes de la final de este sábado, a la que llegó sin problemas superando las series y las semifinal una hora antes, había señalado que "superar ese muro de la cuarta plaza es siempre la intención. Y, en especial, en este Mundial. Después de quedarme a las puertas del podio en tres ocasiones consecutivas, son fácilmente imaginables las ganas que tengo de, por fin, colgarme una medalla". Objetivo cumplido en una carrera que entra ya en la historia del atletismo valenciano y español.
La del valenciano es la segunda medalla para la delegación española en los Mundiales en pista cubierta.
Premio a la constancia
En 2024, en el Mundial bajo techo de Glasgow y en los Juegos Olímpicos de París; y en 2025, en el Mundial al aire libre de Tokio, se quedó con la miel en los labios a la puerta del podio. La constancia tiene por fin su premio con una plata que vale oro.
- Juan Roig y su familia se emocionan en la Ofrenda 2026 con su desfile ante la Virgen
- Xenia Magraner, diseñadora del manto de la Virgen: 'Aún no me creo lo que estoy viviendo, está siendo muy emotivo
- Seis niños heridos en la 'cremà' de una falla infantil en Alberic al salir contra el público los fuegos artificiales
- ¿Hasta cuándo se puede visitar el manto de la Virgen de las Fallas 2026?
- Detenidos tres 'piroturistas' alemanes tras causar destrozos en un hotel de València detonando potentes petardos en la habitación
- València registra tres apuñalamientos en 10 horas el último día de Fallas en dos peleas y un atraco
- VÍDEO | La 'cremà' de la falla Doctor Olóriz empieza con una explosión
- Un niño pierde parte de los cuatro dedos de una mano al coger del suelo un masclet sin explotar en Torrent