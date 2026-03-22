Carlos Espí deslumbra: "Va creciendo día a día"

Nadie duda que una de las claves de la buena línea del Levante UD, tras no perder en los últimos cuatro duelos, lleva por nombre Carlos Espí. El delantero, fue nombrado MVP del encuentro ante el Oviedo, tras marcar dos goles y estar a punto de hacer su primer «hat-trick»: «La he controlado mal y se me ha escapado el tercero, un pena, me he ido al descanso pensando en eso» se lamentaba en declaraciones a DAZN a la finalización del encuentro.

«Es un triunfo que sabíamos que era muy importante, delante de nuestra afición, hemos trabajado mucho para conseguirla.

Espí confiesa que está « muy contento con mi rendimiento y la confianza del míster, cada minuto que me dé voy a dar el máximo», y descarta gravedad e su lesión de rodilla: «En el calentamiento me he hecho un poco de daño, pero nada grave».

Un buen rendimiento que también ratifica el técnico Luis Castro: «Es un jugador que tiene mucha calidad, que vemos como va creciendo día a día». Castor elogió el gran trabajo de sus futbolistas tras no perder en los últimos cuatro duelos, y espera que no se rompa la racha con el parón. «Es algo que no puedo controlar. Solo puedo pensar en el próximo partido».

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El técnico también habló de Losada, que se marchó conmocionado: «Nos dijo que sentía como martillos en la cabeza y por eso le cambiamos, pero está bien», explicó el técnico del Levante UD.