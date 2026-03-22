Hugo Duro: "Si corremos como hoy es muy difícil ganarnos"

Hugo Duro fue sin duda uno de los protagonistas del encuentro del Valencia ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Su tanto logró inaugurar el marcador y poner por delante a un equipo que necesitaba recuperar la confianza tras los últimos duelos. Para el delantero, la clave estuvo en la actitud del equipo. «Tras el último encuentro sabíamos que debíamos darle la vuelta a esto. Nos faltó actitud, pecamos de demasiada relajación y el equipo ha reaccionado y ha competido hoy los 90 minutos como animales», señalaba el atacante en los micrófonos de Dazn, tras la victoria en Sevilla.

Y es que el duelo contra el Oviedo marcó un antes y un después. «Lo del Oviedo no se puede volver a permitir. Se puede perder, pero no nos tenemos que dejar nada fuera del campo, como ha pasado esta noche. Te das cuenta que corriendo y haciendo las cosas bien, es muy difícil ganarnos», confiesa.

Pese a todo, esta victoria permite a los valencianistas a alejarse del descenso e incluso a empezar a mirar hacia Europa. «Siempre lo digo, podemos aspirar a más, pero esto no se puede quedar en palabras, se debe demostrar sobre el césped. Tenemos que ser ese once guerrero, correr como nadie, como hoy -ayer- que ha acabado el partid o y todos nos hemos ido al suelo agotados», señala.

Pendientes de Gayà

Hugo Duro, como el resto de sus compañeros, está pendiente de Gayà, ya que el capitán tuvo que abandonar el terreno de juego por un doble golpe en la cabeza.

«Se ha llevado un golpe muy fuerte, y luego va y se lleva otro. Estaba un poco mareado, lo he visto tumbado con hielo pero todos esperamos que no sea nada. «Él es nuestro capitán, es una leyenda del Valencia CF y ese querer jugar aún estando mareado demuestra lo que somos. Le dedicamos esta victoria a él».

Otro de los protagonistas que ha hablado para los micrófonos de Dazn ha sido Guido. El futbolista también confirmó que fue un partido clave: «Era muy importante, son tres puntos que necesitábamos. Fuimos efectivos. Impusimos nuestro juego, aunque en la segunda parte sufrimos más».

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El futbolista que llegó en enero en el mercado de invierno, con el Valencia CF en la zona roja, recuerda que se encontró a un vestuario muy positivo, «con ganas de crecer y mejorar, y esperamos seguir hacia adelante Estamos ir todos juntos para revertir la situación».