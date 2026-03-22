Jesús Rodríguez, KO; ¿Carlos Espí a la sub21?
El futbolista del Como se ha retirado del campo entre lágrimas al sentir dolor en su rodilla y, en caso de confirmarse la lesión, David Gordo puede elegir un sustituto con el delantero granota entre las opciones más lógicas
Rafa Jarque
Las lesiones siempre ponen en jaque las convocatorias de los seleccionadores y a David Gordo, entrenador de España sub-21, le va a tocar hacer un cambio obligado en su reciente lista para los dos partidos de clasificación para el próximo Europeo que la Rojita disputa ante Chipre y Kosovo.
Jesús Rodríguez ha sido la cruz en un día feliz para el Como italiano, que ha aplastado 5-0 al colista de la Serie A, el Pisa, para seguir con paso firme en su carrera hacia la Champions. El futbolista español, que abandonó el Real Betis el pasado verano, se ha retirado lesionado en la primera parte del partido con lágrimas en los ojos, un claro síntoma de que podría tratarse de una lesión importante.
Lesión de rodilla y adiós a la Selección
Las molestias de Jesús han sido en su rodilla izquierda y las pruebas a las que se someterá en las próximas horas determinarán en alcance. En cualquier caso, lo que parece evidente es que no irá convocado con la Selección española sub21 a pesar de que era uno de los elegidos para la delantera del equipo de David Gordo.
Espí lidera las opciones
Al seleccionador español, siempre y cuando se confirme la baja de Jesús, le toca ahora elegir un sustituto entre algunos de los futbolistas que sí formaban parte de la prelista pero que finalmente se quedaron a las puertas. En esa baraja destaca la carta de Carlos Espí, cuya no convocatoria de primeras ya ha generado cierta controversia por el estado de forma que vive el futbolista granota.
El valenciano lleva seis goles en los últimos cuatro partidos de liga, números impactantes y más aún teniendo en cuenta que apenas tiene 20 años. Aunque es un perfil muy distinto al de Jesús Rodríguez, el granota es, por méritos propios, la opción más interesante para los dos partidos que disputará España sub21 en los próximos días.
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