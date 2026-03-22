Sin Leo Fiebich ante un rival directo antes de la Copa

El basket average es casi una misión imposible tras el contundente 96-68 de la primera vuelta en Fontajau, pero a pesar de eso, el Valencia Basket quiere sumar una victoria ante un rival directo como el Spar Girona que les permitiría alcanzarles en la clasificación y, de paso, llegar con un plus de confianza a la Copa del Rey que arranca el próximo jueves en Tarragona.

Eso sí, el Rubén Burgos no podrá contar con Leo Fiebich por asuntos personales y debe afrontar un partido con el desgaste acumulado de sus seis internacionales, sobre todo el de las cuatro españolas que jugaron cinco partidos en siete días con un viaje a Puerto Rico de añadido que les impidió reincorporarse a los entrenamientos en València hasta este mismo viernes.

Roberto Íñiguez, sin embargo, también contará con varias ausencias importantes en su plantilla, ya que Marta Canella está lesionada desde el 15 de febrero y Laura Quevedo tampoco jugará a causa de una fascitis plantar. Además, Chloe Bibby es duda tras haber vuelto con molestias del pre Mundial.

Duelo de estilos

El partido de este domingo permitirá ver a un Spar Girona que es el equipo más anotador de la liga con una media de 82,6 puntos por partido, y a un Valencia Basket que es el mejor en defensa con solo 65,6 puntos encajados de media. Las catalanas tienen también el mejor porcentaje de triples con un 35,3% y la mejor valoración media con 98 créditos, además de ser también segundas en asistencias (19) y robos (9,7). El Valencia Basket, por su parte, es también el mejor en rebotes con 35,5 capturas, en robos con 10,1 y en tapones con 3,1, siendo ya tercero en asistencias con 18,2 por partido, y en valoración, con 91,3 créditos de media.

Copa de la Reina a la vista

El Valencia Basket va a volcarse en los dos títulos que le restan tras su eliminación en la Euroleague Women, en la que sigue compitiendo el Spar Girona. De ahí la importancia de una victoria ante un rival directo que puede ayudarle a seguir aspirando a subir posiciones antes del playoff y, de paso, impulsarles anímicamente de cara a la Copa, en la que se medirán en el partido de cuartos al Durán Maquinaria Ensino Lugo en el segundo enfrentamiento del jueves a las 20:30h. Será el miércoles cuando viajen a la ciudad catalana.

Ganas de revancha

Las jugadoras del Valencia Basket no han olvidado la dura derrota en Fontajau en la primera vuelta y saben que tienen una prueba de fuego ante uno de los equipos candidatos a ganar la Liga en la que defienden el título. El resultado de entonces fue un duro revés para las taronja, aunque en aquel encuentro sí pudo brillar una Awa Fam que llegó a los 21 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 27 de valoración.

Precedentes

El equipo catalán es un rival muy recurrente de Valencia Basket con un total de 23 enfrentamientos hasta la fecha. Aunque en los primeros años del equipo taronja en LF Endesa la dominancia era de Spar Girona, desde la temporada 20-21 el conjunto taronja fue igualando fuerzas. Desde entonces Valencia Basket llevaba cinco victorias seguidas, que cortaron las catalanas en la primera vuelta en Fontajau. En cuanto al balance en terreno taronja hay cinco victorias para Valencia Basket y tres para el combinado gerundense. La derrota más abultada fue por 21 puntos en la temporada 18-19 y la victoria más amplia fue la campaña 23-24 por 12 puntos. El último enfrentamiento la pasada temporada tuvo un resultado de 69-63. El balance global es de 11-12.

El rival, en forma

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Spar Girona es uno de los equipos más en forma de la LF Endesa esta temporada. Con un balance de 20-4 y en segunda posición, ha ocupado el liderato durante buena parte del curso. Sin embargo, lo perdió en el último enfrentamiento de liga en el que cayó ante su rival directo, Casademont Zaragoza, que le arrebató ese liderato. En EuroLeague Women han avanzado a la Final Six, donde se medirán en cuartos a Umana Reyer Venezia el próximo 15 de abril.