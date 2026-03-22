El Pas Ras estrena la primavera en la Ciudad del Running a lo grande

Es una clásica del mes de diciembre pero en esta ocasión, el Pas Ras al Port de València ha estrenado la primavera en Valencia Ciudad del Running. La prueba, que fue aplazada el pasado mes de diciembre a causa de la alerta por lluvias, se ha celebrado este domingo 22 de marzo con gran éxito de participación. Más de 3000 corredores y corredoras han disfrutado de una espectacular carrera que ha llenado de runners la Marina de Valencia y el Paseo Marítmo con su clásico recorrido de 10 kilómetros que recorre de Norte a Sur la zona portuaria de la ciudad con el aliciente de cruzar por el puente levadizo que une las dos zonas de la Marina.

Los ganadores

En el plano deportivo, en categoría masculina el podio lo han formado: Alejandro Sanvalero Sanchis (00:31:47), segundo, Jaume Albarañez Soto (00:31:51) y, tercero, Santiago Brunet Cabrera (00:31:56). En categoría femenina las tres más rápidas han sido Alba López Pons (00:36:19), segunda, Vanessa Romero Ballester (00:36:45) y tercera, Elisa Cerezo Pozo (00:37:31).

El ganador / M. A. Montesinos

La ganadora / M. A. Montesinos

Un año más la prueba ha tenido también un gran componente solidario ya que ha recaudado fondos para la Asociación Aportem-Puerto Solidario de Valencia.

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Este año habrá dos Pas Ras

El sol y la buena temperatura ha acompañado a los participantes en el Pas Ras. Los fieles a esta prueba, una de las más veteranas del calendario valenciano, están de enhorabuena ya que este 2026 la podrán disfrutar por partida doble. Este domingo se ha celebrado la correspondiente a 2025 que no se pudo celebrar pero en diciembre, como manda la tradición, se celebrará el Pas Ras al Port de València de 2026.