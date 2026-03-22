Sin premio a la reacción del Valencia Basket

El Valencia Basket afrontaba un exigente compromiso ante el Spar Girona, segundo clasificado, en un duelo directo por la zona alta frente a un rival que llegaba como el mejor ataque de la competición. Las de Rubén Burgos, terceras en la tabla y con la mejor defensa de la liga como principal argumento, buscaban una victoria de peso para recortar distancias y reforzar sensaciones antes de la Copa.

El técnico taronja apostó de inicio por un quinteto formado por Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Nia Coffey, Raquel Carrera y Khaalia Hillsman, con el objetivo de frenar el ritmo ofensivo de las catalanas y tratar de imponer su solidez atrás.

Un primer cuarto que marca distancias

Valencia Basket no logró entrar en partido desde el salto inicial. Pese a las primeras acciones de Anderson y Buenavida, el conjunto taronja mostró muchas dificultades para generar juego con continuidad y encontrar buenas situaciones de tiro.

El equipo de Rubén Burgos vivió demasiado de acciones aisladas y, con el paso de los minutos, su ataque se fue atascando. Ni siquiera el dos más uno de Anderson (sin acierto en el tiro libre) sirvió para cambiar la dinámica de un Valencia incómodo y sin ritmo.

A partir del ecuador del cuarto, el desacierto se acentuó y el equipo encajó un duro parcial que le hizo perder el control del partido. Burgos tuvo que parar el juego, pero su equipo no reaccionó y cerró el primer cuarto con un preocupante 8-19 y muy malas sensaciones.

Sin reacción y a remolque antes del descanso

Valencia Basket intentó reaccionar en el arranque del segundo cuarto de la mano de Hillsman, que sumó cinco puntos consecutivos para cortar la sangría. Sin embargo, el equipo siguió sin encontrar consistencia y cada intento de acercamiento se diluía rápidamente. Las de Rubén Burgos mejoraron por momentos, con acciones de Queralt Casas y un triple de Abdelkader, pero la falta de continuidad y la ineficacia en ataque siguieron marcando el ritmo. El equipo abusó de acciones individuales que no encontraron acierto, lo que impidió reducir diferencias de forma real.

Un pequeño impulso mediado el cuarto, con puntos de Coffey y Anderson (que alcanzó los ocho al descanso) permitió al Valencia Basket correr algo más y mostrar una mejor cara, pero fue insuficiente. Cada acercamiento encontraba respuesta inmediata, frenando cualquier intento de remontada.

Leticia Romero en el duelo entre Valencia Basket y Girona / M.A. Montesinos

En los últimos minutos antes del descanso, el equipo volvió a descomponerse. La falta de acierto bajo el aro y varios errores consecutivos penalizaron a un Valencia Basket que vio cómo la desventaja crecía de nuevo. Ni las acciones de Raquel Carrera ni de Buenavida lograron cambiar la dinámica. El 29-42 al descanso reflejó a un equipo superado, sin fluidez ofensiva y obligado a remar contracorriente tras una primera mitad muy irregular.

Reacción taronja para volver a meterse en el partido

El Valencia Basket salió del descanso con una versión mucho más reconocible, especialmente desde la defensa y el ritmo en ataque. Raquel Carrera lideró la reacción desde el inicio, sumando desde el tiro libre y acercando a las taronja en el marcador, en un tramo en el que el equipo mostró mayor movilidad y mejor circulación de balón.

Con Yvonne Anderson más participativa en la dirección y la aportación de jugadoras como Elena Buenavida y Awa Fam, el conjunto de Rubén Burgos encontró continuidad en su juego y logró reducir diferencias con buenas sensaciones. La mejoría se reflejó también en la intensidad atrás, que permitió correr y generar más situaciones claras en transición.

Awa Fam en una penetración a canasta / M.A Montesinos

A medida que avanzaba el cuarto, el Valencia Basket fue creciendo en confianza. Leti Romero tomó protagonismo en anotación y Hillsman volvió a sumar en la pintura, acercando a las locales hasta poner el partido en un margen reducido que encendió al Roig Arena.

Sin embargo, la falta de control del rebote y algunos errores puntuales impidieron culminar la remontada. Girona resistió el empuje taronja y logró cerrar el cuarto aún por delante (52-59), pese a la clara mejoría local, que volvió a engancharse al partido con un notable esfuerzo colectivo.

Un arreón final insuficiente para culminar la remontada

El Spar Girona volvió a golpear de inicio en el último cuarto con un triple de Holm que devolvía la ventaja a los dobles dígitos, obligando a Rubén Burgos a detener el partido ante el nuevo intento de ruptura visitante. El Valencia Basket, lejos de venirse abajo, reaccionó con orgullo y logró mantenerse en la pelea gracias a Anderson, Buenavida y Raquel Carrera.

El empuje taronja fue creciendo con el paso de los minutos. Buenavida asumió protagonismo en ambos lados de la pista, mientras que Romero y Carrera lideraban la anotación en un tramo en el que el Valencia Basket fue reduciendo la desventaja de forma progresiva hasta situarse a apenas un punto (71-72), impulsado también por el debut de Kendra Chery, clave en defensa en los compases finales.

Con el partido completamente abierto en el último minuto, Girona logró sumar desde el tiro libre para recuperar una mínima ventaja. El Valencia Basket tuvo opciones claras para ponerse por delante, pero no logró aprovechar sus oportunidades en ataque. En la última acción, con la posibilidad de forzar la prórroga, el triple no entró y el conjunto taronja terminó cayendo por un ajustado 71-74, quedándose a las puertas de una remontada que rozó en el tramo final.

El Valencia Basket murió en la orilla en un partido que fue de menos a más para las de Rubén Burgos, pero en el que la irregularidad del inicio terminó pesando demasiado. La remontada llegó a estar muy cerca en un último cuarto de carácter, empuje y orgullo, pero la falta de acierto en los momentos decisivos impidió culminarla ante un Spar Girona que supo resistir en los instantes clave. Una derrota que deja a las valencianas con la sensación de haber competido mejor en la segunda mitad, pero también con la advertencia de que los inicios de partido siguen marcando su techo competitivo en encuentros de máxima exigencia.