Rubén Burgos: “El equipo ha tenido dos caras antes y después del descanso"

El Valencia Basket volvió a quedarse a las puertas de una victoria de prestigio ante el Spar Girona en el Roig Arena en un encuentro marcado por la irregularidad del conjunto taronja, que mostró dos versiones muy diferenciadas antes y después del descanso. El equipo de Rubén Burgos estuvo condicionado desde el inicio por un primer cuarto muy desacertado que permitió a las catalanas abrir brecha y manejar el partido durante gran parte del choque, aunque la reacción posterior estuvo cerca de culminar la remontada.

Un inicio que marca el guion del partido

Rubén Burgos resumió así el encuentro: “El equipo ha tenido dos caras antes y después del descanso”. El técnico taronja reconoció que el conjunto no logró ejecutar el plan previsto en el arranque, un factor que condicionó el desarrollo del partido y permitió a Girona adquirir una ventaja inicial difícil de remontar.

El Valencia Basket fue claramente de menos a más, pero ese primer tramo fue determinante. “No hemos llevado a cabo el plan que teníamos”, insistió Burgos, subrayando que el mal inicio marcó el guion del choque desde los primeros minutos.

Ese parcial inicial condicionó al Valencia Basket, que se vio obligado a remar contracorriente desde muy pronto. A pesar de intentarlo en diferentes fases del partido, las taronja no encontraron la fluidez necesaria en ataque en la primera mitad, lo que lastró sus opciones ante un rival que supo aprovechar sus momentos de superioridad.

Desacierto exterior y pérdidas, factores determinantes

Más allá del planteamiento inicial, Burgos también puso el foco en aspectos concretos que penalizaron al equipo durante los 40 minutos. El técnico también señaló algunos aspectos concretos que penalizaron al equipo a lo largo del encuentro. “Quizá hemos echado de menos mayor volumen de lanzamiento de tres y algunas pérdidas no forzadas”, explicó Burgos, en referencia a dos factores que impidieron consolidar la reacción.

Pese a ello, el Valencia Basket logró mejorar notablemente tras el paso por vestuarios. El equipo elevó su nivel defensivo, encontró mejores sensaciones en ataque y fue recortando diferencias hasta situarse muy cerca de completar la remontada en un tramo final en el que llegó a competir de tú a tú con el Girona.

Una reacción incompleta con la Copa en el horizonte

La remontada llegó a tomar forma en un último cuarto de máxima intensidad, pero el esfuerzo no tuvo premio en los instantes decisivos, donde el Valencia Basket no logró culminar la reacción. Aun así, el tramo final dejó señales positivas de cara a lo que viene.

Awa Fam en una penetración a canasta / M.A Montesinos

El equipo taronja ya centra su mirada en la Copa de la Reina, primer gran objetivo del tramo decisivo de la temporada. “Tendremos que descansar para llegar bien al primer título ilusionante de la temporada, la Copa de la Reina, con opciones y buena mentalidad”, señaló Burgos, que confía en recuperar la mejor versión de su equipo en un torneo exigente desde el debut ante Ensino Lugo.

El técnico también quiso poner en valor el respaldo de la afición en el Roig Arena y trasladó ese apoyo al próximo reto: “Debemos confiar en nuestras posibilidades y en nuestra identidad, y volver a ilusionar a nuestra afición, que hoy ha respondido y seguro que también lo hará en Tarragona”.

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Una derrota ajustada que deja lectura doble: la preocupación por un inicio irregular, pero también la confirmación de que el Valencia Basket sigue teniendo capacidad de reacción para competir en escenarios de máxima exigencia.