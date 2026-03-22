El Valencia Basket impone la lógica ante el colista y se reencuentra con la victoria (107-91)

El Valencia Basket logró una victoria balsámica ante el Coviran Granada por 107-91 que llega en el mejor momento para cortar una mala racha de tres derrotas consecutivas. Tras caer ante Real Madrid y Barça en Euroliga y La Laguna Tenerife en la Liga Endesa, los taronja necesitaban ganar para recuperar la tranquilidad y la confianza. El Covirán Granada, colista de la Liga Endesa llegaba al Roig Arena como víctima propiciatoria y aunque en el primer cuarto luchó por cambiar un destino que parecía escrito, el Valencia Basket acabó imponiendo la lógica de la clasificación y el potencial de su plantilla, para sumar una nueva victoria en la Liga Endesa y mantener la segunda posición una semana más.

Tres bajas importantes para los taronja

El Valencia Basket, que afrontaba el partido con las bajas por lesión de Kameron Taylor, Xabi López-Arostegui y Jean Montero, empezó el partido con Badio, Thompson, Puerto, Costello y Sako. La primera canasta y por tanto, la primera ventaja del partido la lograba el Covirán gracias a una acción de Olumuyiwa. Thompson respndía igualando el partido pero el Valencia Basket no encontraba fluidez en su juego en los primeros compases, los taronja se mostraban más imprecisos de lo habitual en su feudo. Entraba Reuvers por Sako buscando frentar el mahor control interior de los andaluces que se mantenían tímdamente por delante (7-8 min. 4). El Covirán lograba su objetivo de neutralizar el potencial exterior taronja dificultando los tiros de tres. Martínez seguía moviendo el banquillo buscando mayor frescura y ritmo. Sergio de Larrea sustituía a Thompson. Un triple visitante ponía el 7-11 en el marcador pero Puerto machacaba el aro tras capturar un rebote ofensivo y además logrababa un tiro libre adicional (10-11 mi.6).

Por primera vez los taronja se ponían por delante (13-12) aunque el Covirán no tardaba en recuperar la simbólica ventaja (13-14). El Valencia Basket seguía echando de menos su habitual efectividad exterior y los triples seguían sin entrar. Por fin un inspirado Pradilla, tras una gran canasta del extaronja Bozic, lobraba el ansiado triple que equilibraba el duelo a 16 a falta de 2:30 para concluir el primer cuarto. Thompson adelnataba de nuevo al Valencia Basket. Los taronja encontraban ahora mayor fluidez. Con 23-16 se cerraba el primer cuarto.

Despegue en el segundo cuarto

El Valencia Basket se sacudía los nvervios del primer cuarto en el inicio del segundo y lograba incrementar la renta (30-22) incrementando la velocidad en el juego. La lógica empezaba a imponerse y el Valencia Basket se escapaba con 10 puntos de ventaja (34-24 que motivaban el tiempo muerto visitante). De Larrea contestaba con un triple que dejaba claras las intenciones taronja. Con 46-32 la ranquilidad se asentaba en el Roig Arena para los de Pedro Martínez que ahora dominaban en ataque y defensa ante un Covirán Granada que se atascaba.

Los taronja recuperaban su efectividad habitual y con un triple Costello aumentaba la renta a 15 pluntos (52-37). La fiesta taronja estaba lanzada, ahora los triplse entraban y además, los taronja dominaban el rebote. Con un claro 55-39 a favor del Valencia Basket se llegaba al descanso. Pradilla, con 12 puntos y de Larrea, con 10, se erigían en los principales estandartes ofensivos en estos dos primeros cuartos.

El dominio taronja continuaba en el tercer cuarto

Badio inauguraba el marcador en el tercer cuarto. El Valencia Basket saltaba la cancha dispuesto a romper cuanto antes el partido y evitar cualquier atisbo de reacción del Covirán Granada. Pedro Martínez daba minutos a Nogués que contribuía a incrementar la presión en defensa.

La ventaja seguía creciendo y rozaba ya los 20 puntos (67-48 min. 24). Sin embargo, el Covirán se resistía y mantenía viva la esperanza aunque sin llegar a inquietar a los taronja (69-57). El Valencia Basket dominaba pero perdía ocasiones para romper el partido definitivamente. Badio, de nuevo con un triple reestablecía los 15 de renta. El partido entraba en una zona plácida para el Valencia Basket que sin jugar al cien por cien, mandaba sobre la cancha. Con 74-460 se cerraba el tercer acto.

Un último cuarto sin sobresaltos

El partido estaba ya decantado claramente para un Valencia Basket que seguía repartiendo minutos entre todos sus jugadores, incluso los menos habituales como Yankuba Sima, que también saltaba a la cancha. En el Valencia Basket Omari Moore llevaba ahora la voz cantante mientras el Covirán Granada se apoyaba en destellos de calidad de hombres como su MVP y extaronja Bozic. A los taronja les bastaba con gestionar su ventaja y seguir consumiendo minutos. Con 91-78 se entraba en los últimos cuatro minutos.

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Después de tres partidos consecutivos lejos de sus guarismos anotadores, el Valencia Basket recuperaba sus números habituales y con 96-82 a falta kde 2 minutos el reto era saber si sería capaz de superar una vez más la barrera de los 100 puntos. Sako, con un mate, tenía el honor de colocar las tres cifras en el marcador:100-84 y Puerto, con un triple, superaba la barrera de los 100. Con un inapelable 107-91, acababa el partido.