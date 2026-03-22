El Valencia Basket, obligado a reaccionar ante el colista

El Valencia Basket recibe (domingo 22, 17:00h, Roig Arena, DAZN) a un Covirán Granada que es colista de la Liga Endesa con solo dos victorias, en un partido a priori cómodo, pero del que los taronja ya saben que no pueden fiarse lo más mínimo, ya que fue precisamente ante este rival con el que llegó el primer tropiezo de los de Pedro Martínez en ACB, con un sorprendente 85-79 en la sexta jornada. Desde entonces, el conjunto andaluz encadenó 15 derrotas consecutivas, aunque esa mala racha la pudo cortar precisamente la semana pasada ante el Baxi Manresa (92-79) con una segunda mitad de récord para apurar sus opciones de luchar por la permanencia pese a su balance de 2-20.

Los taronja, además, llegan en un momento delicado después de encadenar tres derrotas consecutivas entre la Euroliga y a Liga Endesa ante el Real Madrid, el La Laguna Tenerife y el FC Barcelona, aunque siguen segundos en la clasificación con un balance de 16-6, solo por detrás de los de Sergio Scariolo, y con ganas de cambiar su dinámica de resultados. Eso sí, Pedro Martínez sigue sin poder contar con un jugador clave como Kameron Taylor por su lesión muscular en la pierna derecha mientras que la participación de Xabi López-Arostegui está en duda tras perderse el partido del jueves por unas molestias en los isquiotibiales.

El Valencia BC, además, tiene delante el reto de volver a encontrar el estilo vertiginoso que le ha hecho asombrar a todo el baloncesto europeo esta temporada después de unos dos últimos encuentros en los que no pudieron imponer su ritmo ante equipos muy trabajados en defensa.

Luka Bozic y el rival

Además del aprendizaje del partido de la primera vuelta, el Valencia Basket sabe también que deberá estar muy atento a un extaronja como Luka Bozic, aunque nunca llegó a debutar con los de Pedro Martínez. El ala-pívot croata promedia 20,1 créditos de valoración por partido para liderar esta clasificación, además de ser el jugador que más tiros libres mete (6,2) y el que más faltas recibe (6,7). Además, es un factor importante para que el conjunto andaluz sea el equipo de la acb que más porcentaje de sus puntos anota desde la línea de personal. Uno de cada cuatro puntos que mete el Covirán Granada llega desde el 4,60m. Bozic es también el 14º anotador del torneo con 14,1 puntos a los que añade 6,4 rebotes para ser el cuarto mejor reboteador total, 2,5 asistencias y 1,3 recuperaciones (quinto de la acb). Todo ello siendo el jugador que más tiempo pasa en pista de toda la Liga Endesa (28:35 minutos).

Solo seis repiten

Del 85-79 del 9 de noviembre dentro de la jornada 6 de la Liga Endesa, con 19 puntos de Bozic y 15 de Matt Thomas, ha cambiado mucho la plantilla nazarí. Matt Thomas, Ivan Aurrecoechea, Travis Munnings y Zach Hankins jugaron aquel encuentro y ya no están en plantilla. Micah Speight no fue convocado, pero salió después del aquel partido. Valtonen y Burjanadze estuvieron aquel día pero se perderán la cita del Roig Arena por lesión. Con la temporada en marcha han llegado Javan Johnson, Amar Alibegovic, Jassel Pérez, Amida Brimah y Mehdy Ngouama. También William Howard, que no podrá jugar por lesión. Por tanto, un máximo de seis jugadores podrá repetir respecto a los que ganaron al Valencia Basket en la primera vuelta: Jonathan Rousselle, Jovan Kljacic, Babatunde Olumuyiwa, Lluís Costa, Edu Durán y Luka Bozic.

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Este partido será la cuarta visita del CB Granada después del ascenso a laAACB que consiguieron en el verano de 2022. La primera ocasión en la que visiten el Roig Arena después de tres precedentes en la Fonteta. La pasada temporada, el triunfo por 120-94.