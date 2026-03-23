Ducati reconoce que no puede vivir "solo" del talento de Marc Márquez

“El puntito de velocidad que teníamos nosotros el año pasado, ahora lo tiene Aprilia”. Lo dijo ayer Marc Márquez (Ducati), nueve veces campeón del mundo de motociclismo, al concluir, en cuarta posición, ante más de 60.000 aficionados que se congregaron en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en el Gran Premio de Brasil, que se celebró en Goiania y donde Aprilia, de la mano del italiano Marco Bezzecchi y el madrileño Jorge Martín, logró un doblete impresionante, colocándose ambos al frente del Mundial de pilotos, arrinconando al murciano Pedro Acosta (KTM) a la tercera plaza.

Márquez justificó la imposibilidad de superar al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) y asegurarse así un nuevo podio en la falta de velocidad de su ‘Desmosedici’ y, sobre todo, a la situación tan crítica que se vivía en la nueva pista brasileña que, a medida que transcurrían las vueltas, iba despedazándose y provocando sobre el asfalto una gravilla peligrosísima.

El nueve veces campeón del mundo que sigue sin estar aún al cien por cien y tampoco lo estará, esta semana, cuando compita en uno de sus circuitos preferidos, Austin (Texas), aseguró que van a seguir peleando junto a la gente de Ducati para acortar la diferencia que existe ahora con respecto a las Aprilia. “Esto solo acaba de empezar y sé que en la fábrica están trabajando para ayudarnos a acortar la desventaja que tenemos respecto a Aprilia”.

Marc Márquez (Ducati), por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati). / ALEJANDRO CERESUELA

De idéntica manera se expresó el italiano Davide Tardozzi, Team Manager del equipo de MotoGP de la firma de Borno Panigale. Tardozzi, en declaraciones a Motorsport.com, lo primero que hizo fue felicitar a Aprilia por su doblete en Goiania. “Primero de todo, reconocimiento absoluto a Aprilia, que ha trabajado durísimo y muy bien, especialmente en la segunda parte de la pasada temporada, consiguiendo una moto tremendamente competitiva. Y este año aún han dado un pasito más y, por tanto, mayor reconocimiento todavía”.

En cuanto hace referencia a las áreas en las que Ducati parece ligeramente superada por la marca de Noale, Tardozzi está convencido de que “el equipo de ingenieros que lidera Gigi Dall’Igna conseguirá, muy pronto, acortar esa distancia y recuperar el terreno perdido”.

El jefe de Ducati Corse sabe que, en el mundo del ‘motorsport’, las cosas no ocurren de un día para otro. “Creo que Aprilia, pese a que estos dos primeros circuitos eran más propicios para ellos, seguirá siendo muy competitiva, la próxima semana, en Austin (Texas, EEUU), pero creo que nosotros podremos estar más cerca de ellos y, en Jerez, ellos también serán muy competitivos. Sabemos cuáles son los problemas y estamos resolviéndolos”.

"No podemos pedir que el talento de Marc resuelva, por sí solo, todos nuestros problemas. Marc jamás busca excusas y no las buscará ahora, por eso está trabajando duro para recuperar el terreno perdido, pero esto solo acaba de empezar”. Davide Tardozzi — Team Manager de Ducati Corse

Tardozzi recordó que Marc Márquez no está compitiendo, de momento, al cien por cien de sus posibilidades físicas. “Lo que no podemos pensar, ni pedir, es que el talento de Marc resuelva, por sí solo, todos nuestros problemas. Marc jamás busca excusas y no las buscará ahora, por eso está trabajando duro para recuperar el terreno perdido, pero esto solo acaba de empezar”.

Tardozzi reconoció, aunque no lo hiciera en el pasado, que han vivido temporadas “fáciles” y que, ahora, han empezado con una ligera desventaja con respecto a Aprilia. “Pero esto es muy largo, mucho y Ducati tiene una ocasión inmejorable para demostrar que los triunfos que ha conquistado hasta la fecha son fruto de su trabajo, investigación y desarrollo. Pronto volveremos a ganar carreras ¡claro que sí!”

El Mundial de pilotos lo lideran dos Aprilia, las de Bezzecchi y Martín y, por delante de las Ducati de Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, aún está la KTM de Pedro Acosta. Y, en el campeonato de constructores, Aprilia ya supera (64 a 47) a la escuderia roja.