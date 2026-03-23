El emotivo mensaje de Badosa: "Miedo, el puto miedo. Qué jodido es"

Paula Badosa sigue viviendo un momento de incertidumbre. Las lesiones siguen sin dejar a Paula encontrar una regularidad en la pista y la catalana debe lidiar con molestias físicas y mentales. La última derrota fue en el WTA de Miami, tras caer en segunda ronda ante Iva Jovic. Miami significó un duro golpe para la catalana, ya que la alejó fuera del TOP-100 del ranking WTA.

En redes sociales, la catalana ha querido mandar un emotivo mensaje para sus seguidores. En un comunicado a través de Instagram, la tenista ha dejado claro que, pese a los varapalos recientes, seguirá dándolo todo para reencontrarse con su mejor versión: "Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí", explica.

Badosa en Austin / X

En su mensaje, Badosa se ha abierto como nunca, hablando sin ningún tipo de filtros de lo que siente a nivel mental: "Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones", reconoce.

"No seré recordada por ser la que más títulos gane"

Paula ha dejado claro que su objetivo no es conquistar los máximos títulos posibles, sino demostrar que nunca se rendirá pese a los malos momentos que lleva lastrando a lo largo de su carrera: "No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Para eso sigo aquí. Porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas y haya mil opiniones... seguiré. Y seguiré", sentencia.

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Los próximos retos más cercanos para la catalana serán el WTA 500 de Charleston y el WTA 250 de Ruan. Dos torneos que serán claves para volver a estar entre las 100 primeras del ranking WTA y reencontrarse lo antes posible con la mejor versión de Paula Badosa.