Éxito rotundo del atletismo español en el Mundial... a pesar de las ausencias

El atletismo español no tiene el fondo de armario del estadounidense, el británico o el italiano. A día de hoy, las dos grandes estrellas son el campeón olímpico Jordan Díaz (triple) y la marchadora María Pérez. En los Mundiales bajo techo de Nanking'25, la embarazada Ana Peleteiro fue bronce, al igual que Fátima Diame (longitud) y Elvin José Canales (800). Este último es el único del grupo que estuvo el fin de semana pasado en Torun.

Con esas ausencias y sin otros referentes como Adri Ben, la también embarazada Marta Pérez, Óscar Husillos, Lester Lescay o Abel Jordán, la selección española aterrizará este lunes por la noche en Madrid tras acabar octava en la tabla de posiciones y sextos en el medallero con cinco preseas: el oro de Mariano García (1.500), las platas de Quique Llopis (60 vallas) y del relevo 4x400 mixto, y los bronces de Mohamed Attaoui (800) y del 4x400 femenino.

La actuación española en la cita más complicada de la temporada (nivel global y sin pruebas de marcha) supone una confirmación del buen trabajo realizado por la RFEA y, sobre todo, por los entrenadores que llenan de pasión las pistas por todo el territorio. Y de una nueva manera de entender el atletismo, sin los complejos de antaño y con la ambición por estandarte.

Mariano García tuvo tiempo hasta para saludar / RFEA - SPORTMEDIA

Mariano García se ha encumbrado y vuelve a encontrar su sitio en el 1.500 después de varios años de dudas en los 800, prueba en la que se colgó el oro hace cuatro años en el Mundial bajo techo de Budapest y al aire libre en el Europeo de Múnich. El único español con dos oros universales en pista cubierta tendrá que decidir ahora si sigue en el 'milqui' o si vuelve a bajar al 800 de cara a los Europeos al aire libre de Birmingham en agosto.

Otra de las grandes noticias es la consagración definitiva de Quique Llopis. Tras su caída en la final de 60 vallas en la final del Europeo de Estambul'23 y su lesión antes de la final del de Apeldoorn'25, el valenciano se reencontró con la pista cubierta al colgarse una plata en Torun con otro récord de España (7.42). Plata en el Europeo de Roma'24 en 110 metros vallas, sus próximos objetivos serán bajar de 13 segundos y el oro en Birmingham.

Quique Llopis, Toni Puig (su entrenador) y Pepe Peiró a la derecha (seleccionador) / RFEA - SPORTMEDIA

El tercer gran nombre propio es Mohamed Attaoui. El hispanomarroquí es una estrella mundial y acabó tercero en 800 metros. Aspiraba al oro, pero sus condiciones se adaptan mejor al aire libre, donde fue plata en el Europeo de Roma'24 y logró una marca de otro planeta (1:42.04). Completa el póker Blanca Hervás, la heroína de las dos medallas en los relevos (al igual que Paula Sevilla), con dos últimas postas formidables y una sexta plaza en 400.

Las otras plazas de finalista las lograron el recuperado Eusebio Cáceres en longitud con 8,04 metros y Carlos Sáez en 1.500 metros. Hubo una más, la octava posición de la palentina Marta García, quien acabó octava en 3.000 metros y fue descalificada por una maniobra involuntaria en la que acabó siendo derribada la defensora del título, la etíope Freweyni Hailu.

Mirando al futuro, entre los medallistas en los relevos 4x400 mixto, Ana Prieto y David García tan solo tienen 20 años, Rocío Arroyo está en 22, Carmen Avilés y Markel Fernández tienen 23 cada uno, Mohamed Attaoui 24 y Quique Llopis está en 25.

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Por detrás están Ander Garaiar (18), oro en 100 en el pasado Europeo sub'23; Rafa Mahiques (19), oro en jabalina en 2025 en el Europeo sub'20; las marchadoras Sofía Santacreu (20) y Aldara Meilán (19), o Andrea Tankeu (18), actual campeona europea sub'20 en disco. Y más... Una Stancev en altura (23), Lerato Pagès (20) en 60 y 100 vallas o Ana Estrella de León (17) en triple.