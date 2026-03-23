Filip Ugrinic se queda en Paterna para recuperarse: es una molestia difícil que se puede quedar en días o semanas
El jugador, en consenso con Corberán y el médico, no viaja a Suiza ni siquiera para ser valorado por su federación del tendón rotuliano
Andrés García
Un problema menos para el Valencia CF y para Carlos Corberán. Filip Ugrinic no viaja con la selección de Suiza por culpa de las molestias en el tendón rotuliano que le impidieron jugar el sábado contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El jugador, en consenso con el entrenador y el jefe de los servicios médicos, ha decidido quedarse en la ciudad deportiva de Paterna para recuperarse y estar cuanto antes a disposición del técnico. De esta forma, tal y como publicaba El Desmarque y ha podido confirmar este periódico, el jugador queda desconvocado para los amistosos contra Alemania y Noruega.
El club valoró la posibilidad de que el futbolista viajara al menos para ser revisado por los médicos de su federación. Sin embargo, esa opción ha sido descartada. Filip ha priorizado el Valencia CF por encima de sus ganas de volver a la lista de su país con el Mundial a la vuelta de la esquina. Una decisión valiente con solo un objetivo: recuperarse y volver a hacerse un sitio en el combinado nacional de Suiza de cara al Campeonato del Mundo.
Corberán encendió las alarmas el pasado viernes cuando comunicó el estado físico de Ugrinic a un día del Sevilla-Valencia. El suizo arrastraba problemas en el tendón rotuliano. Así lo ha explicó el entrenador en sala de prensa: "Titi sufrió molestias en el isquio y lo alejan de la convocatoria, durante la semana estamos monitorizando a Ugrinic que volvía a sentir problemas en el tendón rotuliano. Serán las dos bajas", confirmaba.
Sin fecha de vuelta
El problema del Valencia es que Ugrinic todavía no tiene fecha de vuelta. Sus molestias en el tendón rotuliano pueden apartarle de los terrenos de juego días o semanas. Su evolución va a ser clave para determinar sus plazos de vuelta. Corberán lo espera con los brazos abiertos porque el suizo se ha convertido en un jugador muy importante durante los últimos meses del campeonato coincidiendo con la mejoría del equipo.
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