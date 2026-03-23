El futuro de Guido en el Valencia está en ‘standby’

El Valencia CF ha acelerado algunas operaciones en vistas a la próxima temporada como la de Justin de Haas, ya firmado para su aterrizaje en verano en Mestalla. El central era una de esas posiciones urgentes y con su llegada el Valencia consigue una pieza cotizada y que llegará tras una muy buena temporada en el Famaliçao. Su llegada se cerró en invierno, cuando llegaron también Sadiq, Unai y Guido Rodríguez. El primero es en propiedad, mientras que Unai llegó cedido y el argentino solo firmó para seis meses con el objetivo de continuar. Aunque eso está por ver, sobre todo porque todavía no tiene oferta en firme sobre la mesa.

El jugador no cierra las puertas a continuar, aunque todavía no está convencido al cien por cien por muchas aristas. Y el Valencia CF quiere que siga, pero hay que ver cómo dan los números y sobre todo cómo de largo es el contrato que se le ofrece. Además de la posición final del equipo en la tabla. Es decir, no hay pánico por no poder lograr su continuidad, pero es cierto que a las puertas de abril el Valencia debe darse prisa porque cada exhibición como la del Sánchez Pizjuán llama a más competencia en el mercado.

Duración de contrato

Guido Rodríguez ha demostrado que es un perfil que el Valencia CF necesita. La pérdida de Enzo Barrenechea en verano hizo muchísimo daño, porque para el juego de Corberán un centrocampista de ese perfil era necesario. En verano se apostó por un jugador de un perfil distinto como Santamaría y más allá de algún buen partido al inicio su año ha sido un desastre se mire por donde se mire. Prueba de ello su aparición en La Cartuja hace tan solo un mes y medio donde no estuvo nada bien en el segundo tanto verdiblanco.

El gran problema a estas alturas es no atacar ya la operación. Primero porque Guido Rodríguez todavía no sabe cuántos años de contrato tiene sobre la mesa, salario y proyecto del próximo curso. A pesar de eso, el club sí que quiere que siga en el Valencia CF el próximo curso, pero debe darse prisa porque ya hay otros clubes que están atentos a su situación. Y no solo en Europa. Países como Arabia Saudi, Catar y también otros de Sudamérica aguardan atentos a su decisión.

Sus palabras en la rueda de prensa de presentación

El centrocampista habló en su presentación sobre por qué solo firmó por cinco meses y no se dejó una opción por escrito con unos objetivos mínimos para cerrar un ‘más uno’ en el centrato. «Los motivos son la negociación, es un mercado donde el tiempo es importante, no era fácil y lo más importante es lo predispuestos de las tres partes para estar de acuerdo y ser jugador del Valencia. Tenía ganas de volver a España y el interés me puso muy contento, siempre tuve claro que quería venir. Lo de los 5 meses es por la forma que había para hacerlo. Hay tiempo para todo», señaló. Lo que está claro en esas palabras de Guido es que no ha habido un acuerdo cercano nunca para firmar un año más, porque en invierno primaba la rapidez por cerrar el acuerdo que ligar el futuro del argentino al Valencia.

El Mundial con Argentina de fondo

Guido Rodríguez no ha sido convocado por Argentina para este parón de selecciones, pero Scaloni lo tiene muy en cuenta. Es decir, no está descartado para la cita de este verano en Estados Unidos. Eso de manera paralela provoca que Guido Rodríguez pueda esperar hasta ver si es protagonista en la cita de Estados Unidos. Y con el verano tan avanzado el Valencia podría entrar de nuevo en terreno comprometido, porque la operación pivote debe ser prioritaria sí o sí para el próximo mercado de verano.

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En cualquier caso, Guido tiene casi imposible ir a la selección, a la que no va desde el 10 de septiembre de 2024. De hecho no suma minutos desde el 30 de junio de ese mismo año en la tercera jornada de la Copa América. En definitiva, casi dos años sin tener minutos, lo cual le da pocas opciones. A pesar de eso Guido piensa en ese Mundial y su objetivo será dar la mejor versión en el Valencia para poder estar.