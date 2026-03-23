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Gayà se somete a más pruebas por un golpe en el pómulo

El lateral del Valencia, José Luis Gayà, se somete a nuevas pruebas médicas tras el golpe en el pómulo sufrido en el partido contra el Sevilla, donde tuvo que ser sustituido por un fuerte impacto

Gayà se somete a más pruebas por un golpe en el pómulo

Gayà se somete a más pruebas por un golpe en el pómulo

Redacción Levante-EMV

Valencia

El lateral izquierdo del Valencia José Luis Gayà se sometes este lunes a nuevas pruebas médicas tras el golpe en el pómulo que sufrió en el encuentro disputado este fin de semana ante el Sevilla.

El capitán del conjunto de Mestalla tuvo que ser sustituido en el minuto 26 de partido después de recibir dos fuertes impactos en la cabeza en dos jugadas diferentes con Juanlu durante el transcurso del juego que le dejaron mareado y con la visión borrosa.

Tras el incidente, Gayà fue trasladado a un hospital de Sevilla, donde se le realizaron pruebas, se descartó una lesión cerebral y pudo volver con la expedición a Valencia CF.

Nuevas pruebas

No obstante, el defensa se está sometiendo a más pruebas por el golpe que se dio en la zona del pómulo, según informaron fuentes del Valencia a EFE.

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El club permanece a la espera de la evolución del futbolista y de los resultados de estas nuevas pruebas para valorar su disponibilidad en el próximo encuentro, que será dentro de dos semanas, el domingo 5 de abril en Mestalla a las 16:15 horas.

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