Guido Rodríguez transforma el Valencia CF: pausa, orden y jerarquía impulsan al equipo

En Mestalla ya se nota la mano de Guido Rodríguez. No porque haga ruido, ni porque necesite adornarse, sino porque su fútbol tiene justo lo que le faltaba al Valencia en muchos tramos de la temporada: pausa, oficio, orden y jerarquía. Desde su llegada en el mercado de invierno, el centrocampista argentino se ha convertido en una pieza capital para Carlos Corberán y en uno de los rostros de la mejoría del equipo en la segunda vuelta.

El Valencia CF ha encontrado en el campeón del mundo un faro para su centro del campo. Un futbolista de esos que sostienen al equipo desde la inteligencia táctica, que corrigen, equilibran y permiten que todo a su alrededor funcione con más sentido. Su aparición en la rotación no solo ha reforzado la medular, sino que ha dado al conjunto valencianista una versión más fiable y competitiva que la mostrada en la primera mitad del curso.

A sus 31 años, Guido aterrizó en Mestalla con el aval de una carrera de máximo nivel y con la urgencia de un equipo que necesitaba experiencia para afrontar el tramo decisivo del campeonato. Llegó con un contrato hasta final de temporada tras su etapa en el West Ham, pero en apenas dos meses ha hecho algo más importante que acumular minutos: ha dejado huella.

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Carlos Corberán no tardó en encontrarle sitio. Tras dos partidos entrando desde el banquillo, el argentino se ha asentado como titular y ha respondido con regularidad, lectura del juego y una fiabilidad que ha dado otro empaque al Valencia. Ha sido titular en cinco de los siete encuentros ligueros desde su incorporación y, salvo en su primera presencia en el once, prácticamente ha completado todos los minutos. Un dato que retrata su peso creciente.

La aportación en el Pizjuán

El mejor ejemplo llegó en el Sánchez-Pizjuán. En la victoria ante el Sevilla, Guido firmó una actuación que resumió perfectamente todo lo que aporta. Fue, según los portales especializados, el jugador del partido. Completó 35 de 45 pases, sumó nueve despejes y diez recuperaciones, ganó todos sus duelos en el suelo y también se impuso por arriba. Además, participó con intensidad en tareas defensivas y tuvo presencia incluso en campo rival, con dos remates y dos bloqueos.

Más allá de los números, su partido volvió a enseñar algo que en el fútbol suele tener mucho valor y poca estadística: la sensación de mando. Guido ordenó, interpretó cuándo había que pausar, cuándo había que apretar y cómo debía colocarse el equipo para sufrir menos. Y en un Valencia que durante meses vivió entre la precipitación y la irregularidad, esa serenidad se ha convertido en un activo fundamental.

El propio Corberán lo resumió con claridad al valorar el impacto de los refuerzos y, en particular, el del mediocentro argentino. “Los fichajes han aportado algo especial. Guido tiene mucha experiencia, poso y un nivel que le ha permitido hacer la carrera que ha hecho. Tenía muchas ganas de venir a ayudar al Valencia”, destacó el técnico tras el triunfo en Sevilla. Eso sí, evitó entrar en debates sobre su continuidad más allá de junio y dejó esa cuestión en manos del club.

En el vestuario, mientras tanto, el argentino transmite satisfacción y compromiso. Se le ve cómodo en el equipo, implicado y plenamente adaptado a su nuevo contexto. “En lo personal estoy muy contento, quería jugar, venir a disfrutar y lo estoy haciendo, disfrutando con todos mis compañeros, del club, de la ciudad, de todo… Estoy muy contento”, explicó en declaraciones al club.

Mirando a Europa

Su influencia coincide, además, con un momento de cambio en la perspectiva del Valencia. El equipo se ha ido al parón de selecciones en la duodécima posición, con 35 puntos, a siete del descenso, pero también a tiro de la pelea continental. La sexta plaza, que ocupa el Celta, queda a seis puntos; la séptima, que podría tener premio europeo, está a solo tres. El próximo duelo, precisamente ante el conjunto gallego, aparece ya como una cita que puede marcar el discurso del final de temporada.

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Y ahí Guido también ha dejado claro cuál debe ser el enfoque del vestuario. Nada de conformarse con mirar por el retrovisor. El argentino insiste en que el Valencia debe competir con ambición y levantar la vista. “Cuando me preguntaron cuando llegué al club, dije que creía que en el momento que yo había llegado estábamos casi igual de mirar para abajo, mirar para arriba. Creo que lo más importante es mirar para arriba”, afirmó tras la victoria ante el Sevilla.