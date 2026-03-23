El Levante ve la salvación a tiro 15 jornadas después

El triunfo del Levante frente al Oviedo fue un bálsamo de esperanza de cara a su reto de salvarse en Primera División. Los últimos minutos de la primer tiempo apuntaron a un nuevo desastre, pero la reacción del equipo y, sobre todo, el coraje, la garra y la fe a la que se acogieron para conseguir tres puntos trascendentales, le permiten soñar con una permanencia, por momentos, utópica, pero que ya se sitúa a tres unidades de diferencia.

Pese a las victorias de Elche y Alavés, la decimoséptima posición está a tres de distancia. La última vez que el Levante se vio en esas circunstancias fue después de caer ante el Athletic Club, siendo el partido que sentenció a Calero, un mes y medio después su último triunfo, y dando paso a semanas de máxima incertidumbre ante la falta de resultados positivos, ausencia de soluciones en el banquillo y el tiempo de espera hasta la llegada de Luís Castro en plenas navidades.

Sin embargo, después de tres meses de su aterrizaje, y tras un febrero sin puntos en su casillero, los levantinistas han sumado 16 unidades que le dan la posibilidad de creer en la permanencia. Todo lo que suceda hasta el final de temporada será determinante pero lo labrado hasta la fecha empieza a dar sus frutos.

El Alavés, se aleja del descenso

Noticias relacionadas

Cuatro victorias ha cosechado el entrenador portugués y, visto lo visto en Balaídos, donde el Celta pasó de ganar 3-0 a ser remontado y derrotado por el Alavés3-4, el ritmo no se tiene que detener, puesto que los vascos se alejan del descenso con el primer triunfo de Quique Sánchez Flores. n