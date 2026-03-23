Un partido serio, un triunfo reparador

Lavar la imagen. Al fiasco de Oviedo, siguió una rectificación en Sevilla. El Valencia estaba obligado a reparar la penosa imagen ofrecida en el Carlos Tartiere. El propósito de enmienda condujo al tercer triunfo a domicilio. Todos con un nexo común: la portería imbatida. No es un detalle menor. Desde la seguridad y la solidez como premisas fundamentales, se puede aspirar a la victoria. El conjunto de Corberán respondió a las críticas de su reciente derrota en el feudo del colista con un partido serio, en el que la intensidad y el compromiso resultaban innegociables. La primera media hora de juego fue infumable, una sucesión de fallos e imprecisiones que retrató los temores y carencias de ambos contendientes. La clasificación no engaña. Los valencianistas evidenciaron mayor atrevimiento, demostraron disponer de más recursos y dieron un paso al frente. Dentro del actual contexto de mediocridad, la apuesta visitante evidenciaba más criterio. Antes del primer gol, hubo un par de avisos que no fructificaron. El 0-2 al descanso ponía en franquicia la victoria frente a un rival que ofrece síntomas claros de descomposición.

El recital de Guido. Dos jugadores con pasado bético lucieron por encima del resto: Guido Rodríguez y Luis Rioja. Ambos iban sobrados de motivación. En especial, el argentino, cuya presencia se antoja indispensable para un equipo que ha encontrado, finalmente, la brújula necesaria en la línea medular. Una cuestión capital. Por personalidad y experiencia, ha adquirido un papel crucial. A la baja de Barrenechea el verano pasado, el Valencia respondió con una incomprensible pasividad. Si Santamaría era el recambio previsto para cubrir la salida del centrocampista del Benfica, alguien calculó con excesivo optimismo la aportación que podría ofrecer el francés. No hay color. Guido Rodríguez domina su parcela con autoridad y sabe dosificar con oficio los movimientos del balón en todo momento. Su despliegue de juego le distinguió como el mejor del partido, el hombre decisivo.

Gayà y Nervión. El Valencia sumó su cuarta visita consecutiva al feudo sevillista sin perder. Dos victorias y otros tanto empates constituyen un balance positivo que podría, incluso, ser mejor, si Gayà no hubiera errado un penalti en la el tiempo de prolongación del duelo de la campaña 22-23, y si Mamardashvili no se hubiera tragado un balón en el último minuto del choque de la pasada temporada. El caso es que el Sánchez Pizjuán ha dejado de ser el escenario maldito en el que los valencianistas estuvieron 14 años sin ganar, desde el inolvidable alirón de la Liga 03-04, y recuerda más al desplazamiento propicio de una etapa anterior, en la que sumaron 11 visitas consecutivas sin conocer la derrota, desde 1992 hasta 2005, una racha en la que obtuvo 6 triunfos. Para el capitán valencianista, sin embargo, el campo del Sevilla no resultó favorable. Gayà salió malparado de un doble choque de cabezas, en apenas un minuto. Una tremenda fatalidad. Su demostración de pundonor para seguir sobre el césped ratifica, una vez más, su amor incondicional por el escudo. Un jugador entregado a la causa en todo momento.

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La insolencia de Tebas. El discurso de Tebas, cada vez que habla del Valencia, ofende la inteligencia y el sentido común. Además de ser un provocador de manual, se recrea en la tergiversación de los hechos. No hay que ser un lince para constatar el hundimiento de la entidad de Mestalla en el último lustro. Es de dominio público. El abandono y la desinversión resultan más que evidentes por parte del accionista mayoritario al que protege con desvergüenza. El presidente de la Liga toma por tontos a los aficionados. Su cinismo le retrata. Como parte interesada, se dedica a justificar la infamia de Meriton y manipular la realidad. De su rechazo inicial a Lim, en junio de 2014, ha pasado a compartir intereses. De ahí, el cambio de discurso. Un club histórico, que ha desaparecido de las competiciones europeas y que ha estado varias veces en riesgo de descenso, solo puede ser modélico de una gestión indecente.