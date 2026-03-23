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Ucrania se juega ir al mundial en el Ciutat de València

El estadio del Levante UD acogerá a estrellas del fútbol europeo, como Viktor Tsygankov y Artem Dovbyk por Ucrania, y Viktor Gyökeres y Anthony Elanga por Suecia, en la repesca mundialista.

Artem Dovbyk, delantero de Ucrania

Artem Dovbyk, delantero de Ucrania / EFE

Redacción Levante-EMV

El Ciutat de València ha sido designado como sede oficial de la Selección de Ucrania en su camino hacia el Mundial de 2026. Durante el próximo parón de selecciones, Orriols acogerá una eliminatoria trascendental de cara a la clasificación para el campeonato de fútbol de este verano.

El conjunto ucraniano, después de varios meses de negociaciones e incertidumbres, disputará en el estadio granota su primer encuentro de la repesca frente a Suecia. Será el jueves, 26 de marzo a las 20:45 horas. La relevancia de la cita es máxima: en caso de lograr el pase, el feudo levantinista volverá a albergar un segundo y decisivo partido donde Ucrania se jugaría el billete directo al Mundial ante el ganador del duelo entre Polonia y Albania.

Incluso en el supuesto de no superar el primer cruce, el estadio de Orriols acogería un segundo compromiso de carácter amistoso frente al perdedor de la otra eliminatoria, garantizando así una doble jornada de fútbol internacional en València que tendrían lugar el 31 de marzo a las 20:45 horas. 

Estrellas europeas sobre el césped

La elección del Ciutat permitirá a los aficionados disfrutar de algunos de los nombres más destacados del panorama actual. En las filas de Ucrania sobresalen figuras como Viktor Tsygankov (Girona) o Artem Dovbyk.  Por su parte, Suecia desembarcará con un ataque de primer nivel mundial liderado por Viktor Gyökeres (Arsenal) y Anthony Elanga (Newcastle). De avanzar a la final, el atractivo del evento crecería todavía más con la posible presencia de la Polonia de Robert Lewandowski o la selección de Albania, que cuenta con el delantero Armando Broja.

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Desde que estallara el conflicto bélico en Ucrania, la selección ha disputado sus partidos en otros países, caso de Polonia, por ejemplo. En esta ocasión, y con la posbilidad de alcanzar el mundial, la federación ucraniana se ha decantado por unas instalaciones alejadas del centro de Europa y ha buscado un territorio como el valenciano donce cuanta con una importante colonia, debido precisamente a la guerra con Rusia. En este sentido, solo la ciudad de València cuenta con más de 10.000 personas empadronadas procedentes de Ucrania, cifra que se eleva por encima de las 90.000 en toda la C. Valenciana.

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