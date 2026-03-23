El Valencia CF le toma el pulso a jugar fuera de casa en la segunda vuelta

A pesar del enorme borrón del Carlos Tartiere, la segunda vuelta de LaLiga atestigua un evidente cambio de mentalidad y de tendencia del Valencia CF jugando como visitante. El equipo de Carlos Corberán, que estaba completamente negado cuando salía de Mestalla durante toda la primera vuelta, siendo incapaz de sumar una sola victoria en nueve partidos, está sumando mucho mejores números en la segunda vuelta.

Desde que el conjunto valencianista perdiese estrepitosamente en Balaídos llegó una reacción importante a la hora de enfocar los partidos fuera. Desde entonces, los blanquinegros han ganado tres de los seis partidos que han jugado fuera, perdiendo en El Tartiere (Oviedo), La Cartuja (Betis) y La Cerámica (Villarreal CF) y saliendo vencedor en el Coliseum (Getafe), el Ciutat (Levante UD) y el Sánchez Pizjuán (Sevilla).

El Coliseum acabó el maleficio

El siguiente encuentro a domicilio tras caer en Vigo fue en Getafe en un duelo directo por la permanencia. Fue un partido trabado, físico y con pocas ocasiones. Lo que se esperaba de un encuentro en el Coliseum. Y el Valencia CF salió vencedor con un golazo de Gayà por estar más vivo en el tramo final.

Mejor que en las últimas temporadas

Las tres victorias duera de casa que el Valencia lleva en la segunda vuelta de esta temporada mejoran los registros de toda la temporada pasada, en la que el equipo ganó solamente dos de 19 salidas de Mestalla. También una más que las dos que se consiguieron en toda la 20-21.

Después el equipo perdió en Sevilla frente a los béticos a pesar de cuajar una buena actuación antes de llevarse el derbi contra el Ciutat con una gran segunda parte resolviendo con Sadiq y Ramazani. La siguiente fue derrota en La Cerámica con una actuación gris y sin apenas disparos a puerta.

Con la visita a Oviedo llegó la peor versión del equipo fuera de casa, mucho más parecida a las de la primera vuelta. Sin ambición, sin propuesta, dejándose llevar. Una actuación que obligaba a mejorar mucho la cara en el Pizjuán. Y el equipo hizo posiblemente el mejor partido a domicilio de la temporada. Bien plantado, aguerrido, competitivo, atacando los espacios y con un planteamiento táctico inmaculado de inicio a fin.

En la temporada de Gattuso y Baraja (la 22-23), en la que el Valencia estuvo también cerca de descender, el equipo solamente fue capaz de ganar tres partidos fuera en 19 jornadas, los mismos que en esta segunda vuelta.

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Quedan salidas duras

Los dos siguientes partidos fuera de casa son frente a Elche y Mallorca, que se juegan la vida en plena lucha por la salvación y quedarse en Primera División. Luego tocará visitar por partida doble el País Vasco, primero el Nuevo San Mamés y la última visita de la temporada será a la Real Sociedad... ¿Por Europa?