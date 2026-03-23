Vallejo vuelve a latir: visita guiada al histórico Campo de Vallejo en el año de su centenario

“El latido de Vallejo todavía perdura. Solo hace falta agudizar el oído para registrar su rugido y echar a volar la imaginación para recuperar sus trazas y su silueta”. Con esta idea, el Área de Patrimonio Histórico invita a los aficionados a realizar una auténtica inmersión en el tiempo para redescubrir el escenario donde se forjó buena parte de la identidad granota.

El año 2025 marca el centenario de la inauguración del Campo de Vallejo, recinto que abrió sus puertas en noviembre de 1925 impulsado por los dirigentes del histórico Gimnástico. Aquel proyecto ambicioso dotó a la ciudad de Valencia de un espacio deportivo moderno para su tiempo y acabaría convirtiéndose en uno de los escenarios fundamentales de la historia granota.

Entre 1925 y la temporada 1967-1968, Vallejo fue el hogar de distintas entidades que forman parte de la genealogía del actual Levante UD: el propio Gimnástico, la Unión Deportiva Levante-Gimnástico y posteriormente el Levante.

Recuperar las trazas del viejo estadio

La visita propone reconstruir, sobre el terreno que ocupó el estadio, la fisonomía de Vallejo y los lugares más representativos de la instalación. El recorrido comenzará en el entorno del histórico Portal de Vallejo, antiguo acceso al recinto, y permitirá identificar los espacios donde se situaban las porterías, la tribuna y otros puntos emblemáticos del campo. A lo largo del itinerario también se señalarán algunos vestigios urbanos que todavía evocan la presencia del viejo estadio en el paisaje de la ciudad.

El paseo por Vallejo servirá además para recuperar algunos de los relatos más simbólicos de la tradición levantinista: el mito de la palmera y el gato, la historia de la fusión entre clubes o el recuerdo de partidos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Vallejo fue, además, un espacio poliédrico que acogió distintas disciplinas deportivas y numerosos acontecimientos sociales, reflejando la evolución de la Valencia del siglo XX.

Una ciudad que crecía alrededor del estadio

La actividad también permitirá contextualizar el campo dentro de la transformación urbana de la ciudad. Desde la Valencia de los años veinte hasta la de finales de los sesenta, el entorno de Vallejo fue testigo de una expansión urbana que terminó integrando plenamente el estadio en la vida del barrio.

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La visita guiada es gratuita y abierta a todos los aficionados interesados en conocer la historia del levantinismo. El punto de encuentro será a las 11:00 horas del sábado 28 de marzo en la antigua Estación de Pont de Fusta, en la fachada recayente a la calle de Almazora, desde donde dará comienzo el recorrido por los antiguos dominios del Campo de Vallejo. Una oportunidad única para volver a escuchar, aunque sea por un instante, el eco del viejo estadio granota.