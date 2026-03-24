Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZAL ValènciaTiempo Semana SantaRedadas NulesFallas atrasadasAzul GeneralitatRetraso trenesPasaporte animalOferta foto Ofrenda
instagramlinkedin

F1

Ecclestone, magnate de la F1, se apunta al 'culebrón' Aston Martin: "Solo lo entendería si ya no le gusta vivir en Suiza..."

El exjefe de la Fórmula 1 habló sobre la salida de Wheatley del proyecto de Audi y su posible llegada a Aston Martin como jefe de equipo

Bernie Ecclestone, ex patrón de la F1

Bernie Ecclestone, ex patrón de la F1 / @F1

Cristina Moreno

La temporada 2026 de Aston Martin ha arrancado movida y las carencias en la pista han empezado a provocar ya movimientos también en el organigrama de la escudería, con un nombre propio ya en el horizonte: Jonathan Wheatley.

La salida del británico del proyecto de Audi tras apenas unos meses ha desatado los rumores y a falta de confirmación oficial parece que su nuevo destino está en Silverstone, al frente del equipo de Fernando Alonso. Un movimiento que tendría como objetivo apartar a Adrian Newey de las funciones de jefe de equipo para destinar toda su atención al proyecto deportivo del AMR26

Desde Silverstone se apresuraron a desmentir esos rumores. "El equipo no participará en una especulación mediática sobre su equipo directivo. Adrian Newey continúa liderando como Team Principal y socio técnico gestor", afirmaron desde la escudería de Lance Stroll, aunque lo cierto es que en el 'paddock' la mayoría dan por hecho el fichaje de Wheatley.

¿Volver a casa?

Entre las voces autorizadas que se han pronunciado al respecto se encuentra la del veterano Bernie Ecclestone, quien fue rotundo. "Eso es realmente imposible", dijo sobre la situación en declaraciones al diario suizo 'Blick'.

El que fuera jefe de la F1 y una de las personalidades de este deporte aportó una visión particular al respecto de la salida de Wheatley de Audi, un proyecto nuevo en el campeonato, con objetivos a largo plazo. "Solo tendría sentido si no le gusta vivir en Suiza y quiere volver a Inglaterra", apuntó, haciendo referencia a las sedes de Audi y Aston Martin.

Audi apenas ha dado explicaciones sobre la salida de Wheatley tras apenas unos meses y se mostró escueta en su comunicado. "Por motivos personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato", explicaba en una nota en la que informaba de cambios en la estructura interna de esta salida.

Noticias relacionadas y más

De confirmarse el fichaje por Aston Martin, Wheatley regresaría a casa y es que antes de firmar por Audi formó parte durante varios años de la estructura de Red Bull, cuya sede se encuentra en Milton Keynes, a tan solo unos kilómetros de Silverstone, donde se ubica la fábrica de Aston.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
  2. El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
  3. El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
  4. Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
  5. Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
  6. ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
  7. El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
  8. Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones

Protesta de funcionarios del Ayuntamiento de Alaquàs.

Nadine Sierra, la nova diva de la lírica, torna a Les Arts de València després de 10 anys

Nadine Sierra, la nova diva de la lírica, torna a Les Arts de València després de 10 anys

Colas en el segundo día de venta de sillas para ver la procesión del Viernes Santo en Gandia

Cuando la guerra invade el terreno de juego

Cuando la guerra invade el terreno de juego

Retrasos de hasta 35 minutos en las líneas C1 y C2 de Cercanías por la avería de un tren de mercancías en Alfafar

Retrasos de hasta 35 minutos en las líneas C1 y C2 de Cercanías por la avería de un tren de mercancías en Alfafar

Así fue la subasta más especial de la Semana Santa Saguntina

Así fue la subasta más especial de la Semana Santa Saguntina

La Federación de Mujeres Cofrades sobre el veto en la Semana Santa de Sagunt: "La tradición no se debilita cuando evoluciona, sino que se fortalece"

La Federación de Mujeres Cofrades sobre el veto en la Semana Santa de Sagunt: "La tradición no se debilita cuando evoluciona, sino que se fortalece"

Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent

Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
Tracking Pixel Contents