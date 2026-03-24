Gayà no tendrá que pasar por el quirófano y jugará con máscara protectora
El capitán valencianista, José Luis Gayà, estará disponible en dos semanas tras descartarse una lesión grave, después de sufrir dos fuertes impactos en la cabeza ante el Sevilla.
El lateral izquierdo del Valencia José Luis Gayà no tendrá que pasar por el quirófano por el golpe que recibió en el pómulo en el encuentro disputado este fin de semana ante el Sevilla, pero jugará con máscara para proteger la zona afectada.
Las pruebas a las que se sometió el capitán valencianista el lunes han descartado una lesión grave tanto en la cabeza como el pómulo, según informaron fuentes del club a EFE.
El defensa tuvo que ser sustituido en el minuto 26 de partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de recibir dos fuertes impactos en la cabeza en dos jugadas diferentes con Juanlu que le dejaron mareado y con la visión borrosa. Tras el traumatismo, Gayà fue trasladado a un hospital de Sevilla, donde se le realizaron pruebas, se descartó una lesión cerebral y pudo volver con la expedición valencianista.
La previsión es que el jugador trabaje de forma progresiva en la Ciudad Deportiva de Paterna y esté disponible para el próximo encuentro, que será dentro de dos semanas, el domingo 5 de abril en Mestalla a las 16:15 horas.
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