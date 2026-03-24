Kiat Lim visita a la plantilla del Valencia CF en Paterna

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha iniciado la ronda de reuniones que tiene previsto abordar durante esta semana de visita a la ciudad, a la que no se desplazaba desde hace tres meses, cuando presidió la Junta General de Accionistas.

Esta mañana, Lim ha acudido a la ciudad deportiva de Paterna donde la plantilla de Carlos Corberán se ejercitaba tras los dos días de descanso concedidos por el técnico de Cheste tras la victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Con el triunfo el conjunto valencianista ha vuelto a mirar a los puestos europeos situándose de nuevo a tres puntos de la séptima plaza y velando armas para el encuentro ante el Celta de 5 de abril en Mestalla, donde una triunfo del Valencia le situaría a tres puntos de la sexta plaza.

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Visita al Nou Mestalla

En principio, además de saludar a jugadores y técnicos del club, Kiat Lim tiene previsto abordar con Corberán y Ron Gourlay la planificación deportiva del próximo curso con muchos nombres sobre la mesa (la continuidad de Guido o Unai, por ejemplo). También, en la parte extradeportiva, conocer de primera mano el avance de las obras del Nou Mestalla, que se postula para ser sede mundialista. De hecho, ya visitó el recinto de Cortes Valencianas cuando fue nombrado miembro del Consejo del Valencia, aunque ahora lo hará como presidente y con los trabajos a pleno rendimiento.