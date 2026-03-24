Kiat Lim visita a la plantilla del Valencia CF en Paterna
El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha vuelto a la ciudad tras tres meses, enfocándose en la planificación deportiva del próximo curso y la evolución de las obras del Nou Mestalla
El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha iniciado la ronda de reuniones que tiene previsto abordar durante esta semana de visita a la ciudad, a la que no se desplazaba desde hace tres meses, cuando presidió la Junta General de Accionistas.
Esta mañana, Lim ha acudido a la ciudad deportiva de Paterna donde la plantilla de Carlos Corberán se ejercitaba tras los dos días de descanso concedidos por el técnico de Cheste tras la victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Con el triunfo el conjunto valencianista ha vuelto a mirar a los puestos europeos situándose de nuevo a tres puntos de la séptima plaza y velando armas para el encuentro ante el Celta de 5 de abril en Mestalla, donde una triunfo del Valencia le situaría a tres puntos de la sexta plaza.
Visita al Nou Mestalla
En principio, además de saludar a jugadores y técnicos del club, Kiat Lim tiene previsto abordar con Corberán y Ron Gourlay la planificación deportiva del próximo curso con muchos nombres sobre la mesa (la continuidad de Guido o Unai, por ejemplo). También, en la parte extradeportiva, conocer de primera mano el avance de las obras del Nou Mestalla, que se postula para ser sede mundialista. De hecho, ya visitó el recinto de Cortes Valencianas cuando fue nombrado miembro del Consejo del Valencia, aunque ahora lo hará como presidente y con los trabajos a pleno rendimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones