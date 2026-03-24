Landaluce venga a Alcaraz y mantiene vivo el sueño español en Miami

El tenis español está de enhorabuena. El futuro está completamente asegurado. El Masters 1000 de Miami se ha convertido en el gran escenario en el que los jóvenes talentos nacionales están despuntado con luz propia ante los mejores jugadores del circuito ATP. Primero fue Rafa Jódar el que se aseguró su presencia en el Top 100 tras alcanzar la segunda ronda del torneo, ahora es Martín Landaluce el que también reclama su cuota de protagonismo con otra actuación estelar.

A sus 20 años se ha colado por primera vez en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Landaluce lo ha hecho con un auténtico partidazo y tras salvar una bola de partido en el segundo set. El español ha vengado a Carlos Alcaraz, remontando a Sebastian Korda en tres sets (6-2, 6-7, 4-6) y ya espera rival para la próxima ronda donde se medirá al ganador del Jiri Lehecka - Taylor Fritz.

Otro joven tenista español lanzado al Top 100 del Ranking ATP

En las últimas semanas se estaba hablando mucho de la subida como la espuma de Rafa Jódar, quien a sus 19 años se ha asentado en el TOP 100 tras los Masters 1000 de Miami y de Indian Wells. Jódar, que cayó en segunda ronda en Florida, se ha asentado entre los mejores del circuito y en la próxima semana arrancará en la 83º posición.

Por su parte Landaluce después de un final de 2025 e inicio de 2026 algo más bajo, pero siempre cerca del Top 100 ha dado un golpe encima de la mesa en Miami. El madrileño accedió al cuadro principal tras ganar en la previa. Ahora sueña con alcanzar un Top 100 que con su actuación en Miami hasta ahora le dejaría en la posición 105.

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Así pues el tenis español puede estar de enhorabuena, porque a los Alcaraz, Davidovich y Munar se pueden unir muy pronto Jódar y Landaluce como grandes alternativas y esperanzas para España.