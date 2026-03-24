La SailGP obligará a trasladar embarcaciones privadas atracadas en la Marina Sur

València volverá a convertirse este septiembre en la capital mundial de la vela, al albergar el Gran Premio de España de SailGP, una de las trece pruebas de la conocida como “la fórmula uno del mar” por la velocidad que alcanzan los catamaranes. València, tal como avanzó en su día en exclusiva este diario, comparte destino con Nueva York, Dubai, Sidney o Río de Janeiro.

La presentación de la Sail GP se celebró este lubes en la Marina de Valencia, con la asistencia el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; la alcaldesa, María José Catalá, o el CEO de Sail GP, Rusell Coutts.

La competición tendrá lugar en el campo de regatas de la Marina de València los días 5 y 6 del próximo mes de septiembre, en lo que será el debut de la capital en esta competición. Catalá agradeció el apoyo de la Generalitat y de la Diputación a la celebración de este campeonato en València, así como a la organización de Sail GP y a su CEO, Russell Coutts, por la “apuesta por Valencia y la confianza en nuestra ciudad”. “València es una apuesta segura y una apuesta permanente por el deporte”, afirmó Catalá, que ha expresado que este campeonato de vela “responde a nuestro modelo de ciudad: saludable, abierta, con grandes eventos deportivos que aseguran un retorno importante para la ciudad y que proyectan nuestra imagen a nivel mundial”. De hecho, la última prueba celebrada en la anterior sede española del circuito, Cádiz, generó un impacto de casi 100 millones de euros en la ciudad.

Catalá, Llorca, Coutts y Mompó, en la Marina de València / M. A. Montesinos

Tres años... y más

Por su parte, Russell Coutts, cofundador de la competición, explicó por qué SailGP ha elegido València: "Estamos orgulloso de venir a València, el 5 y 6 de septiembre la gente lo entenderá. València ha alojado grandes eventos deportivos pero pocos como SailGP. Es una competición donde hay pasión, velocidad, y la gente puede verlo muy de cerca. No necesitas un barco para verlo ni siquiera saber de vela, es una competición que ocurre en el agua y muy cerca de la gente, a gran velocidad", explicó Coutts para quien "València es la ciudad perfecta, una ciudad de clase mundial. No será sólo una más en el calendario, sino que elevará esta competición". De momento València ha firmado ser sede de la competición hasta 2028 pero el objetivo es que esa relación se prolongue en el tiempo: "València va a estar con SailGP en los próximos 3 años, es una relación duradera". De hecho, el objetivo de SailGP es prorrogar ese contrato de tres años al menos por tres más si todo se desarrolla según lo previsto.

Ahondó en esta cuestión, Alejandra Mato, jefa de gabinete de SailGP, que se congratuló de que la llegada a València se haya hecho realidad tras un largo camino: "Las conversaciones empezaron en 2018, València siempre ha sido una sede fundamental, es una ciudad con una historia marítima excepcional. Tiene las infraestructuras perfectas para un evento como éste. Tiene un estadio perfecto para esta competición", aseguró.

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Vista de la Marina Sur donde se instalarán las gradas y atracarán los catamaranes de la SailGP / GM

La competeción y la afección a la Marina

En la SailGP participan trece equipos, que compiten en otras tantas sedes, en catamaranes que pueden alcanzar velocidades de 100 kilómetros por hora. Las pruebas consisten en alcanzar en primer lugar cada una de las boyas/puerta de que consta el recorrido en el campo de regatas. El campo de regatas será en la franja litral de la ciudad de València, mientras que la Marina Sur se convertirá en el cuartel general de los equipos, circunstancia que obligará a trasladar parte de las embarcaciones privadas atracadas durante todo el año en una de las zonas de la Marina Sur para que se instalen aalí los catamaranes, tanto los días previos de entrenamientos como durante las dos jornadas de competición oficial, tal como explicaron fuentes del consistorio. En este sentido, también está prevista la instalación de gradas en el entorno del Mirador del Puerto para que el público pueda disfrutar de las carreras sobre el mar, descartando cualquier otra actuación de calado en la zona marítima con motivo de la competición de vela de septiembre.