Valencia - Olympiacos: el gran desafío pendiente en el Roig Arena

El Valencia Basket encara un importante reto en la jornada 33 de la EuroLeague, en la que disputará su tercer partido consecutivo como local frente al Olympiacos Piraeus (Roig Arena, 20:30 h, Movistar + Deportes 3, dial 65). El conjunto 'taronja' buscará lograr por primera vez una victoria en casa ante el equipo del Pireo, algo que no ha conseguido en sus ocho enfrentamientos previos en el 'Cap i Casal', en una de las grandes citas europeas de la temporada. El triunfo número 21, además, le aseguraría al equipo valenciano la presencia, al menos, en el 'Play-in'. Es decir, los cruces de repesca para decidir los últimos dos equipos que jugarán los cuartos de final.

El equipo dirigido por Pedro Martínez contará con el apoyo de la afición para romper esta racha negativa ante un rival directo en la parte alta de la clasificación. El Valencia Basket es cuarto en la EuroLeague (20-12), mientras que el Olympiacos es segundo (22-11) tras sumar seis victorias en los últimos ocho partidos. Además, los griegos aterrizan con ventaja física al no haber jugado este fin de semana.

Altas y bajas en ambos bandos

En el apartado físico, el Valencia BC está pendiente de la evolución de Jean Montero, Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui, ausentes en el último partido. Por su parte, el Olympiacos ha recuperado efectivos importantes como Vezenkov y Walkup y solo mantiene bajas de larga duración.

En la previa, Pedro Martínez destacó la ambición del equipo pese a la dificultad del rival, subrayando la mentalidad competitiva de sus jugadores. En la misma línea, Sergio De Larrea calificó el encuentro como una "final", apelando al apoyo de la afición y a mantener el ritmo de juego y la intensidad defensiva.

Pedro Martínez: "Estos jugadores creen que siempre pueden ganar son unos locos"

"Debemos estar muy orgullosos de poder decir que, en la jornada 33, Olympiacos es un rival directo. Se me escapa un poco la risa al decirlo, porque me parece muy fuerte", valoró el técnico del Valencia en la previa del duelo, y añadió: "Queremos jugar con ambición. Si tenemos 20 victorias es porque hemos jugado todos los partidos creyendo que podíamos ganar. Lo que yo he percibido de estos jugadores, como gran mérito, es que siempre creen que pueden ganar. Pero es mentira, o sea, son unos locos. No ganaremos todos los partidos, porque no somos tan buenos. Pero ellos creen, creen que ganaremos el próximo partido".

Una victoria del Valencia le aseguraría, prácticamente, seguir entre los seis primeros con un 'colchón' de al menos dos triunfos sobre la zona de 'play-in'. Pero, además, a falta de cinco partidos por disputarse, su distancia con el undécimo sería de tres o cuatro triunfos, lo que dejaría virtualmente amarrada su presencia entre los diez primeros. Además, le permitiría seguir con todas las opciones de entrar directamente al 'Play-off' entre los seis primeros.

"Personalmente, creo que es muy difícil Oympiacos, porque tienen un equipazo, además ahora están en un momento muy bueno. Tendríamos que recuperar a los jugadores lesionados y tendríamos que hacer un partido muy bueno, y ahora mismo no es nuestro mejor momento. La temporada tiene bajadas y subidas, estamos con un poco más en dudas. Pero ya pasará este momento. No tengo ninguna duda de que será mejor el mes que viene. Pero hay que luchar. Hay que luchar y dar nuestro máximo. Y si ganamos bien y si perdemos, pues a por el siguiente”, continuó analizando el entrenador del Valencia BC.

Partido histórico para Josep Puerto

El partido también puede ser histórico, ya que Josep Puerto podría convertirse en el jugador con más partidos en la EuroLeague con Valencia Basket (115), superando el récord del club.

En cuanto al historial, el Olympiacos es el rival más frecuente en Europa (empatado con el LDLC ASVEL Villeurbanne) y domina el balance con un 5-12 favorable. Además, es el único equipo al que Valencia Basket no ha ganado como local en competición continental, con ocho derrotas en casa.

Sin embargo, el precedente más reciente es positivo: el Valencia BC ganó en la primera vuelta (92-99) tras una remontada en el último cuarto, lo que refuerza la confianza del equipo.

El encuentro mide a dos de los mejores ataques de la EuroLeague. El Olympiacos lidera la anotación (90,5 puntos), mientras que el Valencia Basket es tercero (89,8 puntos). Los griegos destacan también en eficacia ofensiva, asistencias, valoración y rebote, siendo uno de los equipos más completos del torneo.

Una de las claves será frenar a la mejor pareja interior de la EuroLeague, formada por Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov, líderes en anotación y rebote. Además, el Olympiacos cuenta con una plantilla profunda y talentosa, con jugadores como Walkup, Dorsey o Fournier.

En definitiva, el Valencia BC afronta un duelo clave de EuroLeague, con el objetivo de hacer historia ganando por primera vez en casa al Olympiacos, consolidarse en la zona alta de la clasificación y competir al máximo nivel en el tramo final de la temporada.

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Quintetos probables

Roster del Valencia Basket para el partido de este martes en la Euroliga contra Olympiacos / VBC