La familia de Guido Rodríguez 'declara' su amor a Valencia

Guido Rodríguez ha caído de pie en el equipo, en el vestuario... y en la ciudad. El jugador argentino, que llegó en el mercado de invierno procedente del West Ham, está siendo uno de los jugadores más destacados dentro de la reacción del equipo en la segunda vuelta y se ha metido a todos en el bolsillo.

El corazón de su familia, no obstante, lo ha robado la ciudad. Y es que su mujer, Gudalupe, ha publicado en redes sociales un buen número de fotos de estos meses con el texto: "Valencia, nos tienes en la luna".

En este recopilatorio aparecen desde una entrañable imagen familiar en la que su hija pequeña lleva la camiseta del Valencia CF, vídeos de Mestalla, de su hogar aquí, de un asado en su terraza o la visita a la mascletà. Flechazo total.

Noticias relacionadas

El Valencia quiere renovarle

El primer punto marcado en rojo en la lista de tareas pendientes del club es la continuidad de Guido Rodríguez. El Valencia se prepara para atacar la operación, aunque de momento de la reunión no salió una primera propuesta de oferta. El club quiere que siga en el Valencia CF el próximo curso, pero debe darse prisa porque ya hay otros clubes que están atentos a su situación. Y no solo en Europa. Países como Arabia Saudí, Catar y también otros de Sudamérica aguardan atentos a su decisión