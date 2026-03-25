Iván Romero, delantero del Levante UD seis meses después de volver a marcar: “Es una tranquilidad para mí”

El delantero del Levante UD Iván Romero confesó que ha supuesto una tranquilidad para él haber roto con una racha de casi seis meses sin marcar en LaLiga EA Sports y mostró su deseo de poder ayudar al equipo con “muchos más goles” hasta final de temporada.

"Es una tranquilidad para mí porque es verdad que estaba jugando mucho pero al final un delantero también quiere hacer goles y que suban esos números. Los goles ayudan mucho para un delantero. Estoy más calmado y feliz por la victoria, sobre todo. El equipo está muy bien y espero que sigan muchos más goles”, dijo el delantero a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

El ariete, que marcó ante el Real Oviedo el pasado sábado y su anterior gol en LaLiga se remontaba al mes de septiembre, agradeció el apoyo de su entrenador, Luís Castro, tanto cuando es titular como cuando no lo es, como en el último partido en el que anotó tras salir desde el banquillo.

Romero firma la camiseta a una aficionada del Levante UD / Germán Caballero

“El míster cuenta mucho conmigo y es de agradecer, que no solo mira si haces gol o no. Y espero que siga contando conmigo. Intentas demostrar todo y es de agradecer que hable bien de mí pero que sea jugando”, bromeó el delantero del Levante sobre su última suplencia.

La mano en Vallecas

Iván Romero también fue preguntado por el polémico gol recibido hace dos jornadas en Vallecas ante el Rayo, cuando un tanto de Ciss en el tiempo de prolongación evitó el triunfo del Levante e insistió en que para él la acción es “clara” y que debió ser anulado por mano del jugador del Rayo. "Yo sigo diciendo lo mismo, creo que es una acción clara que no debería haber subido el gol al marcador porque se ayuda con la mano. No sé si dirán algo o no pronto el CTA. Al final ya ha pasado y no podemos cambiarlo. No nos van a dar dos puntos más y ahora centrarnos en lo que podemos controlar ahora y a por el siguiente partido”, manifestó.

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Además, Iván Romero, que con cinco goles es el segundo máximo goleador por detrás de Carlos Espí y empatado con Etta Eyong, adelantó que su compañero Carlos Álvarez, aquejado de una lesión en el muslo derecho desde hace un mes, “tiene buenas sensaciones” y “pronto” estará con el equipo y subrayó el buen ambiente que siente en la plantilla del Levante. "Yo siempre he dicho que cuanta más gente haya enchufada mejor. Ahora son los jóvenes que aprietan desde atrás y eso nos hace que todo el mundo esté enchufado. Hay una buena familia y una buena piña”, resumió el delantero.