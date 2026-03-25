Kiat Lim se reúne con la familia de Fernando Martín, el entrenador del Valencia Femenino que falleció en Indonesia

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, se ha reunido esta mañana con la esposa y el padre de Fernando Martín Carreras, el entrenador del Valencia Femenino B que falleció el pasado diciembre en el naufragio de una embarcación turística en Indonesia junto a su hijo Mateo y de Lía y Quique, hijos de su pareja.

Acompañado por el director corporativo de la entidad, Javier Solis, Lim ha mantenido un encuentro con la viuda de Fernando, Andrea Ortuño, y con Pedro, el padre de éste, además de otros familiares. Durante cerca de una hora, el máximo responsable del Valencia ha departido con Andrea y con Pedro y les ha vuelto a mostrar el apoyo del club en estos momentos difíciles.

Kiat Lim, Pedro Martín, Andrea Ortuño y Javier Solís, este miércoles en la casa de Fernando Martín. / L-EMV

Minuto de silencio en Mestalla

Ya el pasado 10 de enero el Valencia CF rindió un sentido homenaje a Fernando Martín. El acto -que tuvo lugar en los prolegómenos del Valencia-Elche que se disputó en Mestalla- consistió en un encuentro discreto y privado en la Sala Juan Sol del coliseo de la avenida de Suecia, donde el club suele oficiar este tipo de reconocimientos. Posteriormente, se guardó un minuto de silencio justo antes del partido.

EMB

Además, el Valencia CF y el CD Alcoyano han acordado la creación del Memorial Fernando Martín para homenajear al que fuera técnico de la Academia VCF y del VCF Femenino, y leyenda del conjunto blanquiazul, así como a sus familiares que perdieron la vida en un trágico accidente marítimo en Indonesia el pasado 26 de diciembre.

Conmoción en el mundo del deporte

El fallecimiento de Fernando Martín en el naufragio de una embarcación turística en la Isla de Padar, al este de Bali (Indonesia), y cuyo cadáver fue hallado el 4 de enero, supuso un duro golpe en el mundo del fútbol valenciano. Martín, de 44 años, era el entrenador del Valencia CF Femenino B tras una dilatada trayectoria en clubes entre Tercera y Segunda División B. Central duro pero con buen manejo de balón, dejó huella en los equipos en los que militó, que recuerdan la experiencia que aportaba en el vestuario y los consejos que daba a los más jóvenes.

Martín construyó su carrera futbolística lejos de los grandes focos, en el fútbol semiprofesional. Tras pasar por las categoría inferiores del Valencia CF (desde el alevín hasta el juvenil), se enroló en el Benidorm Club de Fútbol, donde jugó entre 2005 y 2007 en la entonces categoría de bronce (2ªB). Ya en la temporada 2007-2008 llegó a la Cultural y Deportiva Leonesa, uno de los históricos del fútbol español, donde fue un fijo para el técnico con 28 partidos y un gol.

Fue entonces cuando dio el salto al Club Deportivo Alcoyano, entrenado entonces por José Bordalás, donde vivió uno de los periodos más estables de su trayectoria, entre 2008 y 2012. Durante esas cuatro temporadas Martín fue el líder de una defensa que permitió a los de El Collao disputar hasta tres play off de ascenso a Segunda División, cayendo eliminados ante Alcorcón y Eibar, y logrando en el tercer intento el ansiado ascenso a la categoría de plata.

Fernando Martín, en su etapa como técnico valencianista / Nico Rodríguez | EFE

Las últimas temporadas

En la campaña 2012-2013 defendió los colores del Fútbol Club Cartagena, que también había bajado de Segunda como el Alcoyano. En el Cartagonova, Fernando Martín sufrió una grave lesión que le alejó de los terrenos de juego, pudiendo disputar solo 14 encuentros oficiales. En la 2013-2014, formó parte del Ontinyent CF, que un año antes rozó el ascenso a Segunda A en el play off ante el Alcorcón. La trayectoria futbolística de Martín concluyó en La Nucía y el Paterna CF, donde colgó las botas.

Noticias relacionadas

Durante esa temporada en el Paterna CF ya estaba cursando para obtener las titulaciones de entrenador. Tras colgar las botas, se hizo cargo del Infantil del club paternero. Posteriormente, recibió la llamada del Valencia CF donde ingresó en la Academia VCF como técnico del fútbol base en distintas categorías hasta que esta temporada se hizo cargo del equipo femenino B.