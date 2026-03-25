Kiat Lim visita las obras del Nou Mestalla para ver los últimos avances antes de marcharse de València

Más de una hora ha estado Kiat Lim visitando las obras del Nou Mestalla. El presidente del Valencia CF, acompañado por Javier Solís, director general del club, y Christian Schneider,director de operaciones del estadio, ha querido ver los avances del futuro estadio valencianista antes de marcharse de la ciudad. Era uno de los puntos clave en su hoja de ruta en esta nueva visita a València para el hijo del máximo accionista del club Peter Lim, que ya estuvo el martes más de seis horas de visitas y reuniones en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Kiat Lim ha regresado a la ciudad tres meses después de su última estancia el pasado mes de diciembre para asistir a la Junta General de Accionistas de la entidad. El presidente del club ha comprobado sobre el terreno el avance de la obras de Nou Mestalla, que debe estar lista para el verano de 2027, y que se reúna físicamente con los principales directivos del club. Las obras del Nou Mestalla siguen avanzando. De septiembre 2025 a marzo 2026, el estadio sigue tomando forma, ahora mismo tiene parte del anillo de compresión instalado, el cincuenta por cien de los pilares completados, nuevas torres de escaleras y varias piezas de las 'balconadas' colocadas en la calle Españeta.

JM López

"Todo bien", han sido las palabras, recogidas por Radio Marca Valencia y el El Chiringuito, de Kiat Lim antes de abandonar València y regresar a Singapur. Han sido menos de dos días en la ciudad pero ha podido hacer un repaso a toda la actualidad del club y dejar taeas pendientes hasta su próxima visita, una de ellas es el objetivo inmediato el fichaje de la nueva pieza de la estructura deportiva para acelerar la toma de decisiones en la planificación de la temporada 2026/27.

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Las obras avanzan a buen ritmo

Las obras del Nou Mestalla avanzan a buen ritmo y según el club se están cumpliendo los calendarios previstos y por lo tanto, si no hay situaciones inesperadas el estadio estará listo para que el Valencia empiece en él la temporada 2027/28. Ese es el objetivo y el compromiso con las partes y en ello se está trabajando. Tras la visita a las obras, Kiat se marcha a Singapur y deja algunas premisas para trabajar en los próximos meses.