Miguel del Valle, médico deportivo: "Equivocar la rodilla lesionada de Mbappé es un error tan enorme que es difícil de asumir que haya ocurrido"

Miguel del Valle es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, doctor desde 1986, con calificación de premio extraordinario, y catedrático de esa misma universidad desde 2011, además de especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte desde 1992. Del Valle ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), director de la Escuela de Medicina del Deporte durante más de diez años y director del Área de Deporte y Salud de la Universidad de Oviedo. Acumula cinco sexenios de investigación con más de 150 artículos publicados y ha dirigido más de 30 tesis doctorales (todas con la calificación de cum laude y premios extraordinarios).

EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con Del Valle para tratar de aclarar el asunto de la exploración en la rodilla equivocada de Kylian Mbappé por parte de los médicos del Real Madrid. Para empezar, este doctor apunta que "es una cosa tan excepcional como incomprensible. Según lo cuentan no tiene ninguna explicación racional. Es un error tan enorme que es difícil de asumir como médico que haya ocurrido eso".

"Un error de diagnóstico"

Del Valle no descarta que los servicios médicos del club blanco hubieran podido realizar también una exploración de la rodilla derecha en busca de la razón que generaba las molestias al delantero francés: "Se podría mirar la otra rodilla para hacer un estudio comparativo en busca de la razón de las molestias que arrastraba el jugador. Pero en la situación que cuentan no se puede cometer un error tan grave. Por hacer un símil es lo mismo que ocurrió a aquel paciente que entró a quirófano a que le amputasen una pierna y le cortaron la otra. Hubo que pagar una enorme indemnización. Hablamos de errores que no se pueden permitir".

El ovetense no termina de asumir un error tan grosero: "Personalmente, tiendo a creer que no fue así. Quiero pensar que se ha producido un error de diagnóstico, que se hayan equivocado al decirle lo que tiene. Esa explicación me puede valer. Que le hayan dicho: 'No hemos visto ninguna lesión en la rodilla'. Eso me encaja. Una confusión. Pero equivocarse de rodilla, es injustificable. Si es así, alguien tendrá que dar una explicación porque el asunto ha salido a la luz. Yo personalmente, no le encuentro explicación. No encaja de ninguna manera. Es muy difícil de entender".

El doctor Miguel del Valle, médico deportivo. / CEDIDA

Courtois, Rodrygo...

Durante la conversación con el doctor Del Valle también sale a la luz la gestión de otras lesiones en la plantilla blanca. En primer lugar, el de Thibaut Courtois. El portero se resintió de una sobrecarga durante el calentamiento del partido de vuelta ante el City en Manchester, pero se decidió que siguiera en el campo y se le retiró en el descanso. Un día después aquella sobrecarga se había agravado en una rotura que le mantendrá seis semanas fuera de los terrenos de juego. El que fuera presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) explica que "una sobrecarga es en realidad una puerta de entrada a una lesión, tienes riesgo y supongo que el diagnóstico era correcto. Con la sobrecarga tiene más riesgo de lesionarte, pero puede seguir jugando. Muchas veces la importancia del compromiso exige el riesgo y en muchas ocasiones no se transforma en lesión. Si lo hubieran sabido de antemano claramente lo habrían quitado. Pero entiendo que pudieran decidir eso porque no siempre la sobrecarga deriva en la lesión y el portero tiene menos trabajo. Hay error, pero es un error a posteriori. Además, hay que sumar la decisión del deportista y la del entrenador, que pesan en ello también".

En el caso de Rodrygo, el brasileño se había quejado de molestias y nada más salir al campo ante el Getafe sufrió un golpe en el parece que se rompió definitivamente el cruzado, pero siguió en el campo media hora más. Del Valle explica que "una rotura completa del ligamento te crea una inestabilidad, pero el dolor cesa. Si encima la venía arrastrando... Hay muchos deportistas que siguen compitiendo sin un cruzado porque tienen una musculatura buena que les mantiene estable la articulación. Si la rotura venía de antes y siguió competiendo, sin duda, se agudizó. Podía tener una rotura parcial y acabó siendo completa. Es posible que ya la tuviera, pero es raro que no se diera cuenta que cuándo se rompió".

Para el galeno asturiano, el problema viene porque "no se puede tener todo. Los futbolistas no pueden jugar 400.000 mil partidos al año por mucho que el club tenga que hacer caja para pagarles millonadas y necesite rentabilizarlos al máximo. El jugador tiene un límite fisiológico. Y la única solución es disminuir el número de competiciones o apostar por las rotaciones, como están haciendo muchos equipos".

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Para acabar retomamos el caso Mbappé, un caso que ha tenido "una notoriedad que yo no recuerdo antes en otro. Si es así es un error diagnóstico es grave, pero si es de tipo metodológico, entonces es injustificable y habría que analizar quién ha sido. También puede haberse dado el caso que el médico del Real Madrid haya dado la orden de explorarle la rodilla izquierda y se la hayan hecho en la derecha. Pero es que incluso en la resonancia se ve si esa rodilla está o no lesionada. Lo que está claro es que es una enorme metedura de pata. Por ocurrir puede pasar, pero estamos hablando de algo indemnizable. En el caso de ser así... Pero lo dudo mucho porque insisto en que un error de diagnóstico en el que no ves la lesión se puede ocurrir. Pero equivocar la rodilla es un despropósito injustificable".