Paco Lloret: "La noticia de la visita del presidente del Valencia, Kiat Lim, representa la anomalía permanente en la que está instalado este club"

La visita del presidente del Valencia CF se ha convertido en noticia. A priori, no debería serlo, ya que se presupone que la presencia del máximo dirigente de un club como este tendría que ser algo habitual. Sin embargo, nada puede darse por sentado. Paco Lloret arranca su videoanálisis semanal poniendo el foco en esa “anomalía permanente en la que está instalada este club a nivel institucional”.

En cuanto a la situación interna de la entidad, Lloret revela que Kiat Lim se ha reunido con Ron Gourlay y Carlos Corberán. Recuerda, además, que “el técnico tenía pactada antes de Navidad la asunción de las máximas competencias” y considera que tanto el entrenador como los intereses de quienes mandan desde Singapur encajan en el actual contexto del club. Por ello, apunta que, “como la situación deportiva ha mejorado y las aguas se han calmado, posiblemente ya se haya empezado a negociar su continuidad y una ampliación de contrato”.

En el plano deportivo, las tres victorias y una derrota invitan a pensar que la lucha por la permanencia está encarrilada, aunque Lloret introduce un matiz importante: “no sabemos si le da para aspirar a algo más”. En su opinión, todo dependerá del rendimiento partido a partido. Recuerda también que, tras el parón de este fin de semana, abril comenzará con un duelo ante el Celta, y advierte de que “si el Valencia gana, seguirá en la carrera por entrar en Europa; si no lo hace, seguramente perderá muchas opciones”.

Las tres victorias y una derrota invitan a pensar que la lucha por la permanencia está encarrilada Paco Lloret

Por otro lado, Lloret destaca que en las últimas horas ha sido noticia la destitución de Miguel Ángel Angulo como técnico del Valencia. Define al filial como “un equipo que ha empatado la mitad de sus partidos y que no acaba de despegar”, aunque también subraya que en las últimas temporadas ha perdido futbolistas de nivel. En ese contexto, entiende que “Angulo no estaba cumpliendo las expectativas” y que “se le ha cortado la cabeza justo cuando el Mestalla entra en la recta final de una temporada en la que debe luchar por la permanencia”.

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Finalmente, el periodista deportivo interpreta que todo este escenario, “después del descenso del equipo femenino y de que el Valencia lleve seis años sin jugar en Europa”, evidencia que “las últimas campañas han sido la demostración del bloqueo que sufre el conjunto de Mestalla”.