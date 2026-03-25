Pedro Martínez renueva con el Valencia Basket hasta 2028

Este Valencia Basket tiene presente y futuro. Tras las renovaciones del director deportivo Luis Arbalejo y de jugadores clave como Jaime Pradilla y Nate Reuvers, este miércoles se ha hecho oficial la renovación de Pedro Martínez como entrenador del primer equipo, en un nuevo contrato que se extiende hasta 2028.

El técnico taronja, quien ya hizo historia en su primera etapa en el club ganando la Liga Endesa, ha logrado formar un equipo que está maravillando esta temporada en la Liga Endesa y en la Euroliga y que está cada vez más cerca de clasificarse para el playoff de la máxima competición europea, en su cuarta temporada en el banquillo valenciano.

El técnico, con una plantilla hecha a su medida, estaba en conversaciones con el club dese hace semanas para atar su continuidad y él mismo se encargó de admitir que su prioridad era la de continuar en el proyecto taronja, en el que se siente cómodo y valorado tanto por el club como por la afición.

Entrenador récord

Durante esta temporada, el técnco se ha convertido en el entrenador con más victorias (184) y más partidos dirigidos (251) con el primer equipo masculino, además de ser el primer técnico en lograr más de un título con el equipo masculino tras ganar también este año la Supercopa, en una final ante el Real Madrid.

Además, a falta de cinco jornadas para acabar la fase regular de la Euroliga, el equipo ha superado también su tope de victorias en la máxima competición europea, en la que vienen de derrotar en casa en un partido épico al Olympiacos.

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Pedro Martínez, en el último partido ante el Olympiacos en el Roig Arena. / M. A. Polo / VBC

Trayectoria

La trayectoria global de Pedro Martínez con el Valencia Basket le ha llevado a tener un balance de 184-67, lo que supone un 73,3% de victorias, que le mantiene como el técnico con mejor porcentaje de triunfos en la historia de la entidad.