La Real Federación Española de Fútbol pide a la FIFA que València y Vigo sustituyan a Málaga y A Coruña como sedes del Mundial

La carrera del Nou Mestalla por ser una de las sedes del Mundial 2030 se acelera por momentos. La renuncia oficial de A Coruña ha aumentado exponencialmente las posibilidades del estadio valencianista, que sigue su hoja de ruta de construcción para estar operativo de cara a LaLiga 2027-2028. De hecho, son muchas las miradas que se lleva el recinto de Cortes Valencianas para albergar partidos de la Copa del Mundo.

Tal es así que la Real Federación Española de Fútbol se dispone a enviar en las próximas horas una petición formal a la FIFA para que tanto València como Vigo sustituyan a Málaga y A Coruña como sedes candidatas, tal como ha avanzado Onda Cero.

Cabe recordar que el propio residente del Consejo Superior de Deportes, Manuel Uribes, aseguraba el pasado domingo en una entrevista a este diario, que con la renuncia A Coruña, "tenemos la candidatura de Vigo, que debería entrar", mientras que sobre València, aseguraba que si "termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también". Y añadía que tenia constancia de que el club "se ha comprometido y ha consignado una cantidad de dinero para hacer un polideportivo municipal en el barrio, que es humilde. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia", apuntaba Uribes.

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En principio, tal como explicó hace unos días el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, señalaba que está previsto que en otoño se produzca la visita de manera oficial de una delegación de la FiFA al Nou Mestalla para un primer análisis técnico del recinto. En este, cabe reseñar una sede puede se excluida hasta un año antes del inicio del Mundial, tal como sucedió con dos ciudadades canadienses en el campeonato de este próximo verano.