FÚTBOL
El Real Madrid prueba a Cristiano Jr., el hijo de Ronaldo, para valorar su fichaje
Según ha avanzado 'The Athletic', el hijo mayor de la leyenda blanca, que milita en el Al Nassr saudí, entrena estos días en Valdebebas
Cristiano Ronaldo está de vuelta en el Real Madrid. El hijo mayor de la leyenda blanca se entrenó este martes con las categorías inferiores del club blanco en Valdebebas, según avanzó The Athletic. El objetivo de esta prueba es que pueda incorporarse a la estructura de la entidad donde su padre hizo historia.
A sus 15 años, el joven, que ejerce de atacante, trabajó con el Cadete A. Puede actuar en varias partes de la zona ofensiva, aunque su vocación es la de extremo. El futbolista forma parte actualmente del fútbol base de Al Nassr, el equipo por el que fichó Cristiano Ronaldo en diciembre de 2022.
Cristiano Ronaldo Jr. nació en EEUU, pero es elegible por varias selecciones. Por el momento, Portugal le reclutó el año pasado para que debutase con la sub-15 en un torneo en Japón. También ha tenido minutos con la sub-17 del país con el que su padre fue campeón de la Eurocopa 2016.
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