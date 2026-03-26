Carlos Soler, exjugador del Valencia CF: "En el final de temporada puede hacer cosas bonitas"
Carlos Soler, jugador de la Real Sociedad, celebra la estabilidad del Valencia CF en la tabla, destacando su liberación de la presión del descenso y su potencial para un buen final de temporada
El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler se alegró de que el Valencia haya escapado de la zona peligrosa de la tabla y se mostró convencido de que de aquí a final de temporada y sin la presión del descenso, "puede hacer cosas bonitas".
Carlos Soler, quien militó durante seis años en el Valencia (2016-2022) destacó que después de una etapa de altibajos, el conjunto valencianista esté ahora en una etapa de cierta estabilidad en la clasificación.
"En los últimos años, han estado fluctuando en mitad de tabla, incluso, peleando algún año por no descender, y en este momento están un poquito más liberados. Han conseguido alguna victoria importante y prácticamente están en mitad tabla", afirmó el jugador en una entrevista con EFE con motivo de su convocatoria por España para los amistosos contra Serbia y Egipto.
Cerca de 'su' Real Sociedad
El Valencia CF es actual,mente duodécimo, con 35 puntos, tres menos que la Real Sociedad, con el que tiene que jugar en Anoeta en mayo. "Están cerca de nosotros y tienen que venir todavía a San Sebastián. Están muy cerca. En Mestalla suma muchos puntos y este final de temporada puede hacer cosas bonitas", presagió Soler de su anterior club, con el que debutó en diciembre de 2016 y del que se marchó en septiembre de 2022 rumbo al PSG francés.
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