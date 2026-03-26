Carlos Soler: “Si estoy en la selección, es porque me lo merezco, me lo he ganado”

El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler regresa a la selección española después de casi cuatro años, tras participar en el Mundial de Qatar 2022, y con el sueño de jugar también el de este año en Canadá, México y Estados Unidos al considerar que se encuentra en “el mejor momento” de su trayectoria deportiva.

Internacional con la Roja en catorce ocasiones tras su debut en septiembre de 2021, Soler, de 29 años, subraya, en una entrevista con EFE, que la llamada del seleccionador, Luis de la Fuente, ha sido “un regalo” para él y pone de relieve que ha hecho méritos para estar en el equipo nacional, por lo que no oculta que tiene “confianza” en estar en la lista definitiva del Mundial.

En su primera temporada en la Real Sociedad después de jugar en el Valencia, el PSG y el West Ham, Soler ve a España como una de las favoritas a ganar el campeonato del mundo, porque su nivel es “bárbaro”.

¿Qué sensación deja regresar a la selección?

Después del tiempo que ha pasado desde mi última convocatoria y la proyección que tiene esta selección, de haber sido campeón de la Nations League, llegar a otra final, ganar la Eurocopa, el grupo tan bueno que hay... Poder estar aquí, para mí es un regalo. Hay mucho trabajo detrás, obviamente, y muchos años de crecer y de experiencias. Y ahora estoy en un buen momento y creo que por eso el míster me da la oportunidad.

¿Se lo esperaba?

Sabía que había la opción porque me comentaron en el club que estaba dentro de la prelista. Y viendo que había posibilidad de venir, siempre tienes esa sospecha de que puedes estar, ¿no? Súper contento de estar en esta lista porque el nivel es bárbaro. Y más en el mediocentro, pues hay muchísimo nivel, tanto los que estamos aquí como gente que está lesionada o se ha quedado fuera. Hay muchísimo nivel en el fútbol español y estar aquí, pues, imagínate. Me da una confianza tremenda.

Coincidió con el seleccionador en la sub-21 y en los Juegos de Tokio 2020. ¿Qué le dijo al verlo en la concentración?

Me dio un abrazo. Coincidí con él en los Juegos Olímpicos y se alegraba mucho de verme, de ver el nivel que tenemos en la Real Sociedad, el nivel que estamos mostrando,. No me ha pedido nada en concreto. Naturalidad e intentar ser uno más dentro del grupo.

En el plano personal, atraviesa una etapa ilusionante con su primer hijo que nació hace pocas semanas. ¿También en el deportivo atraviesa su mejor momento?

Quizá se juntan las dos. Cuando te va bien personalmente, todo va más rodado y la verdad que en el campo estoy muy a gusto y muy cómodo en mi club. Sí, quizá se juntan los dos mejores momentos, tanto mi vida personal como deportiva, porque al final un jugador ya de 29 años, con prácticamente casi 400 partidos, muchas experiencias, muchos vestuarios, mucho conocimiento…, en el campo me ayuda.

Ha jugado en diversas posiciones durante su carrera, ¿dónde se encuentra más cómodo?

En el medio es donde más rendimiento puedo ofrecer, jugando por dentro. En la Real jugamos con un doble seis, yo con un poquito más de libertad. Esa posición de poder ayudar en la salida de balón y de poder llegar a zonas de remate es donde más cómodo me siento.

¿Cómo es el ambiente en la selección?

Es un ambiente muy sano. En el Mundial de Catar también lo era. Lo que pasa es que ahora hay compañeros nuevos, mucha gente joven. Tengo 29 años y soy el séptimo más veterano. El ambiente es muy bueno. Todos nos llevamos fenomenal y hay gente muy graciosa, muy divertida y se hace ameno estar aquí.

¿Se ve en la lista definitiva del Mundial?

Eso lo dirá este final de temporada, el rendimiento que tenga en mi club, en estos partidos que estoy con la selección y en los últimos meses con el club. Y, sobre todo, lo decidirá el míster. Sé que venir aquí es muy complicado, que hay jugadores extraordinarios en el medio campo. Se sabe el nivel que hay, pero siempre con la confianza de que si estoy aquí, es porque me lo merezco, porque me lo he ganado y hay mucho trabajo detrás. Haré lo máximo posible para poder estar, los méritos que sean necesarios y estar aquí ahora mismo, en la última lista antes del Mundial, ya es un regalo y ya es estar muy cerca. Ojalá que pueda recibir esa llamada, pero se decidirá en estos meses.

¿España es la gran favorita en el Mundial?

Una de las favoritas, sí. Viene de ganar la Eurocopa. Iba a jugar la Finalíssima contra Argentina, no se ha podido jugar, pero creo que España está para disputar de tú a tú a cualquier selección.

¿Cómo ve el fenómeno Lamine Yamal?

Es un jugador muy desequilibrante, que decide partidos y se le tiene que parar con muchas ayudas. En este caso, estar con él de compañero facilita mucho porque sabes que te puede poner algún balón en cualquier momento de gol y es un jugador que define partidos y que es una suerte tenerlo con nosotros.

Con cuatro porteros en la selección, su compañero en la Real, Álex Remiro, ¿tiene que estar en el Mundial?

No sé si Remiro tiene que estar ahí entre los tres que vayan al Mundial. Lo decidirá el seleccionador y que se verá en unos meses. En esta ha decidido traer cuatro porteros. Viendo el nivel que ofrecen en los entrenamientos, cuando les chutamos, cuando están con el balón en los pies, son porteros diferenciales los cuatro y, vaya quien vaya, se lo merece.