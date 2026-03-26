Elena Buenavida: "Estamos con ganas de demostrar y tengo muy buenas sensaciones para la Copa"

Tras su exitosa temporada de cesión en el Lointek Gernika junto a Awa Fam, Elena Buenavida volvió al Valencia Basket para seguir creciendo en su carrera deportiva, ya con un rol más importante que el que tuvo hace dos años. Admite que no está siendo el mejor año del equipo, pero ve en la plantilla el hambre necesario para recuperar el mejor nivel y aspirar a ganar los títulos que restan, empezando por la Copa esta semana en Tarragona.

Llega la Copa, uno de los dos grandes objetivos que quedan esta temporada. ¿Cómo llega el equipo tanto física como anímicamente?

Yo creo que bien, estos días atrás de descanso creo que han venido bien y anímicamente creo que también bien porque aunque el otro día perdimos contra el Girona en un partido que era muy importante para nosotras, nos lleva a llegar a la Copa tras una derrota, con los pies en el suelo y queriendo dar el callo y eso es importante. En el entrenamiento estábamos todas muy metidas, la defensa ha sido increíble, tengo muy buenas sensaciones, la verdad.

Está siendo una temporada complicada, con altibajos. ¿Lleva eso entonces a un plus de motivación para reivindicaros y dar un golpe sobre la mesa?

Por supuesto. A nadie le gusta perder. Nosotras damos el 100% en la pista, pero es una obviedad que las cosas no están saliendo como queremos. Estamos con más ganas de demostrar, de decir que podemos competir contras los mejores equipos, de saber que estamos ahí y de cumplir todos nuestros objetivos.

Elena Buenavida, con sus compañeras al final del entrenamiento del pasado martes en el Roig Arena. / JM López

Algunas sí que habéis jugado muchos partidos de selecciones la recientemente, sobre todo las españolas y Fiebich. ¿Hay cansancio acumulado?

Bueno, estamos cansadas, no te voy a mentir, la temporada se ha hecho larga, venimos de mucha tralla, pero bien. Al final, cuando la cabeza tiene aire fresco, cuando piensas en positivo y tienes energía, el cuerpo va solo y al final es un deporte que amamos. Entonces, llegamos a una competición que nos motiva mucho, que va a ser lo que nos mueva al final. Cuando las piernas no vayan solas, irá la cabeza.

¿Cómo esperas el primer partido ante el DM Ensino de Alicia Flórez?. Seguro que habéis hablado con ella de este cruce, ¿no?

Por supuesto. Sabemos que va a ser un partido intenso, que nos van a poner las cosas difíciles porque es un equipo que juega muy bien, tiene una identidad muy marcada y lo hacen bien. Alicia tiene mucho protagonismo en el equipo pero también eso nos motiva porque es una excompañera, muy amiga, que nos va a dar mucha guerra y queremos salir y empezar la Copa cogiendo buenas sensaciones para ganar el partido y preparar la semifinal.

La presión en el Valencia Basket siempre va a estar porque hay equipo e historia que obliga a luchar por todo. Pero no sé si este año, por cómo se está dando la temporada, no está tan claro ese favoritismo y quizá eso os pueda venir bien...

La presión está porque somos el Valencia Basket y queremos luchar por todos los títulos, es verdad que este año hay más equipos fuertes y eso es bueno porque las competiciones son más competitivas que nunca, pero la presión la tenemos igual porque queremos volver con la Copa.

Elena Buenavida, durante su entrevista con Superdeporte en el Roig Arena. / JM López

Ganaste ya una Copa con el Valencia Basket y jugaste otra con el Gernika el año pasado. ¿Cómo recuerdas estas experiencias y qué puedes extraer de ellas?

Pues sobre todo, que la Copa es una competición en la que puede pasar de todo, a un partido todos los equipos pueden tener un buen día o un mal día. Tienes que salir con todo porque no sabes si vas a tener otra oportunidad para jugar. Entonces, a día a día, con los objetivos y las metas claras y muy centradas en el primer partido.

Ya sin estar en la Euroliga, ¿cobra más importancia y hay más presión por la Copa?

Por supuesto, tanto por no tener la Euroliga como por querer formar parte de ella el año que viene. Hay que empezar a plantearse las cosas desde ya. La Copa de la Reina es un objetivo cercano que ya nos ayudaría a tener más opciones.

Awa Fam y futuro en EEUU

Te une mucha amistad con Awa Fam y no sé si habéis hablado que quizá pueda ser su última Copa en un tiempo si como parece, se va a Estados Unidos...

Sí, bueno. Ella está viviendo ahora su realidad, Awa es una tía muy buena que va a tener un futuro increíble, ella sabrá dónde llegará. Estoy muy contenta por ella y creo que es difícil de gestionar todo eso, pero ella puede con eso y con todo.

Habéis compartido muchas experiencias juntas. En el Valencia Basket, en la selección, en el Gernika e incluso siendo compañeras de piso. Por primera vez en mucho tiempo parece que se separarán vuestros caminos...

Sí, aunque ni lo había pensado al final. Yo a Awa la quiero mucho y es una de mis mejores amigas, pero es que al final, donde ella sea feliz, quiera crecer y desarrollar su baloncesto, ahí voy a estar yo para apoyarla y animarla.

Elena Buenavida, ante Caitlin Clark en el partido entre España y Estados Unidos del PreMundial de Puerto Rico. / FEB

Venís de la experiencia del PreMundial, en el que habéis logrado el objetivo. ¿Piensan también en la ilusión de poder jugar el Mundial el próximo verano?

Ha sido muy guay ir con la selección este año, ha sido muy divertido, salíamos fuerte desde el principio, sin faltar el respeto a ningún rival, sabiendo que todo podía pasar. Volvemos con el objetivo cumplido y ahora a Berlín, a ver qué tal llega el equipo, pero seguro que se va a hacer un buen trabajo en verano.

Cerrásteis el PreMundial con un partido ante Estados Unidos. ¿Le quedó algún recuerdo especial al margen de la experiencia de haber plantado cara a la que es la mejor selección del mundo?

Pues yo me quedo con lo bien que competimos. Le echamos cara, ninguna se achantó aunque ellas son muy buenas. Al final, Caitlin Clark, Paige Bueckers, todas estas tienen un nombre increíble, juegan un baloncesto increíble y verte cara a cara contra ellas fue una experiencia que se nos queda grabada.

¿Se te pasa por la cabeza intentar la aventura en Estados Unidos en un futuro?

No lo sé, voy año a año sinceramente. Es verdad que ahora, con todos los cambios que están haciendo, suena más, pero yo de momento estoy en València. El año que viene también tengo contrato aquí y soy feliz.