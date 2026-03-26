Hugo Duro, delantero del Valencia CF: "Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un club tan grande como el Valencia CF"

Hugo Duro atraviesa por un gran momento de forma y de confianza. El delantero valencianista repasa en esta entrevista con VCF Media su buen rendimiento a nivel individual, que lo destaca como el delantero nacional con más goles en las últimas tres temporadas, así como el momento de crecimiento del Valencia CF.

¿Se ha convertido en el delantero español con más goles en las 3 últimas temporadas?

Se me ponen los pelos de punta. Vi el dato cuando acabó el partido. Me sorprende, no creía que pudiera llevar más goles que ellos. El dato me llena de alegría, es la recompensa al trabajo también de mis compañeros y de todo el mundo. Soy un jugador muy trabajador pero que necesita también de todo el mundo, de los compañeros. No soy un jugador que yo solo pueda llegar a esas cifras. Tiene un valor muy importante. Con la ayuda de los compañeros ojalá vaya tirando para arriba y sigan saliendo números así.

Eres rematador nato...

Rindo mejor cerca del área, cuantos menos toques mejor. La función de regatear, conducir, último pase… la tienen que hacer otros que tienen mucha más capacidad que yo. Por eso siempre que el balón está cerca del área intento estar concentrado, buscar el hueco y aprovecharlo

"El partido más especial fue el del Levante UD. Llevaba varios partidos sin jugar, fue muy bonito y más en un derbi"

¿Cuál es tu gol más especial?

El partido más especial fue el del Levante UD. Llevaba varios partidos sin jugar, fue muy bonito y más en un derbi. Me quedo con los goles en los que no estoy jugando y salgo al campo. Al final, es lo que me hace reivindicarme. El día del Deportivo Alavés el penalti, en ese minuto, no me había pasado nunca. Cogí la responsabilidad y fue muy especial.

Sadiq, Beltrán... Mucha competencia arriba...

Ha habido tramos que he jugado yo, Lucas o Sadiq. Yo intento aprovechar al máximo los minutos que tengo, hacer los máximos goles. Estoy contento, pero quiero más. Tengo la barrera de los 13 goles. Sé que quedan 9 partidos. Si el equipo está bien y yo estoy bien, creo que puedo superarlo y debe ser mi objetivo personal.

Hugo Duro celebra uno de los goles del Valencia CF en Sevilla / VCF

Y ahora a mantener los buenos resultados

Lo importante es ayudar al equipo. Pasamos una semana muy mala con la derrota en Oviedo. Es un punto de madurez, de responsabilidad. Tenemos que dar un último empujón. Quedan dos meses, podemos conseguir cosas bonitas. El próximo partido es el del RC Celta, va a ser complicado. El partido de Sevilla debe ser un espejo donde mirarnos, hay que seguir a ese nivel para tirar hacia arriba.

¿Cómo está ahora el vestuario?

El grupo es muy bueno, me llevo bien con todos, me voy de vacaciones con compañeros del equipo. Soy un valenciano más entre mi mujer y los compañeros. Estoy muy contento aquí y cada vez que salgo al campo se me nota.

Es uno de los jugadores más queridos por Mestalla

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Cada aplauso que me dan, cada vez que me llaman, se me hincha el pecho de alegría. Puede parecer algo normal, pero no me acostumbro a que Mestalla me tenga este cariño. Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un club tan grande. Fue un sueño venir cedido un año, imagínate estar aquí cinco años. He sido, soy y seguramente seré el más feliz de estar aquí. Disfruto como nadie de este club, de la ciudad, del fútbol, de Mestalla… Y ver la felicidad en mí y en mi familia no tiene precio.