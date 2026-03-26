Segunda vuelta: Solo detrás de Barça, Madrid y Atlético

El Valencia CF de la temporada 2026/27 está replicando el comportamiento de la pasada campaña. Una primera vuelta para olvidar y una segunda reactiva en la que el rendimiento y los números mejoran. Los blanquinegros han llegado al último parón de selecciones, doblando las victorias de toda la primera vuelta con, todavía, nueve partidos por delante hasta el final de la competición a finales de mayo.

Hace poco más de un año, la crítica coincidió en catalogar la trayectoria del equipo en el segundo capítulo liguero como el «milagro» de la salvación. Hoy, el ritmo es aún mejor que entonces. El Valencia ha sumado una media de 1,8 puntos por partido en los diez últimos, superior a la obtenida en la segunda tanda de 19 encuentros de la campaña 2024/25. Mejor que la de 15 equipos rivales, salvo Barcelona, Madrid, Atlético y Osasuna, que la iguala.

En enero de 2025, Carlos Corberán se estrenó en el banquillo de Mestalla en la derrota por un gol a dos frente al Real Madrid. Desde entonces, dirigió al conjunto valencianista en 50 duelos de Liga: 21 el pasado curso y 29 del actual, con un balance de 69 puntos (1,38 por partido). Un promedio estropeado por la pobre primera vuelta del vigente curso, con solo 17 puntos gracias a tres triunfos y ocho empates.

Hace un año, el 8 de marzo, el triunfo sobre el Valladolid (2-1) permitió a los pupilos de Corberán salir del descenso tras haber estado 24 jornadas en la zona roja, la mayoría en una primera vuelta en la que Rubén Baraja fue destituido tras obtener 12 puntos en 17 fechas. A partir de ahí, el equipo aceleró de la mano del técnico de Cheste: 34 puntos en 21 partidos. En la segunda vuelta, contabilizó 33 puntos gracias a nueve triunfos, seis empates y cuatro derrotas.

Después de un mercado de verano en el que hubo máxima implicación del técnico en cada una de las gestiones de los fichajes, la temporada actual arrancó de una manera nada esperada. La media de 1,73 puntos por encuentro descendió hasta los 0,89 cosechados entre agosto y el 10 de enero, día que concluyó la jornada 19 con un empate a un gol ante el Elche CF.

La metamorfosis, ayudada en parte por un mercado en el que Corberán volvió a implicarse con los refuerzos de Guido Rodríguez, Umar Sadiq y Unai Núñez, comenzó con dos victorias en las fechas 20 y 21 de LaLiga contra Getafe y Espanyol. La del Coliseum fue la primera lejos de casa tras ocho meses de sequía. En la jornada 29, los triunfos en la segunda vuelta son seis, sumando 18 puntos, uno más que en toda la primera parte del torneo doméstico.

Barrera psicológica de los 50

El promedio de puntos de esta segunda mitad de LaLiga (1,8) supera el conseguido entre enero y mayo de 2025. Si mantiene este ritmo, el equipo podría cerrar lo que resta -nueve jornadas- con 34 puntos en la segunda vuelta, rebasando al final de curso la barrera de los 50 puntos, algo que no sucede desde los 52 de la campaña 2019/20. Un camino que podría llevarlo a terminar entre los ocho primeros y, si las combinaciones acaban dándose, jugar en Europa (Conference League) tras seis años de ausencia.

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Los cambios en los rendimientos y resultados se reflejan en la tabla. La trayectoria en esta segunda mitad de la competición se muestra en una hipotética clasificación de los últimos diez partidos. Solo Barcelona (24), Real Madrid (24) y Atlético (19) mejoran la puntuación de los de Carlos Corberán. Una reacción forjada en buena medida desde la solidez defensiva.