Ucrania se juega ir al mundial en el Ciutat de València

El estadio Ciutat de València se viste de gala este jueves para albergar un partido oficial clasificatorio para el Mundial 2026. En esta ocasión será el feudo de la selección de Ucrania en su camino hacia el campeonato del mundo en la eliminatoria a partido único que le enfrentará a Suecia.

El conjunto ucraniano, después de varios meses de negociaciones e incertidumbres, disputará en el estadio granota su primer encuentro de la repesca frente al combinado sueco. El encuentro se disputará a las 20:45 horas. En el caso de imponerse a Suecia, el combinado ucraniano se jugará el pase definitivo al Mundial, también en el campo levantinista, ante el ganador del duelo entre Polonia y Albania.

Por contra, en el caso de caer eliminado este jueves, el estadio de Orriols acogería un segundo compromiso de carácter amistoso frente al perdedor de la otra eliminatoria, garantizando así una doble jornada de fútbol internacional en València que tendrían lugar el 31 de marzo a las 20:45 horas.

Estrellas europeas sobre el césped

La elección del Ciutat permitirá a los aficionados disfrutar de algunos de los nombres más destacados del panorama actual. En las filas de Ucrania sobresalen figuras como Viktor Tsygankov (Girona) o Artem Dovbyk. Por su parte, Suecia desembarcará con un ataque de primer nivel mundial liderado por Viktor Gyökeres (Arsenal) y Anthony Elanga (Newcastle). De avanzar a la final, el atractivo del evento crecería todavía más con la posible presencia de la Polonia de Robert Lewandowski o la selección de Albania, que cuenta con el delantero Armando Broja.

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Gran colonia ucraniana

Desde que estallara el conflicto bélico en Ucrania, la selección ha disputado sus partidos en otros países, caso de Polonia, por ejemplo. En esta ocasión, y con la posbilidad de alcanzar el mundial, la federación ucraniana se ha decantado por unas instalaciones alejadas del centro de Europa y ha buscado un territorio como el valenciano donce cuanta con una importante colonia, debido precisamente a la guerra con Rusia. En este sentido, solo la ciudad de València cuenta con más de 10.000 personas empadronadas procedentes de Ucrania, cifra que se eleva por encima de las 90.000 en toda la C. Valenciana.