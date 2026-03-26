El Valencia CF renueva su acuerdo con los VCF Academy Programs Italy and Malta

El Valencia CF refuerza su presencia en Italia con la ampliación por tres años más del acuerdo por el que desarrolla los VCF Academy Programs Italy and Malta. El Club, a través de los VCF Academy Programs, desarrolla cada temporada más de veinte VCF Camps en distintas localizaciones del país italiano donde el año próximo cumple diez años de presencia.

“Estamos muy felices porque hemos hecho la renovación con Valencia CF para otros 3 años, el próximo año serán 10 y estamos ya pensando poder organizar algo de atractivo para los niños que han participado en estos campus. Siempre un placer y un orgullo representar Valencia en Italia y en Malta” señala Giulio Longo.

El responsable de los VCF Academy Programs Italy and Malta que tuvo la oportunidad de acudir al Camp de Mestalla y tener un encuentro en la Sala Juan Cruz Sol con los embajadores y leyendas del Club Ricardo Arias y Miguel Tendillo, así como el Director de Marketing Jorge García y el Director de la Academia VCF, Luis Martínez.

En estos casi 10 años de vinculación la presencia del Valencia CF no ha dejado de crecer en un país con tanta tradición futbolística como es Italia. “El programa ha ido creciendo gracias a la calidad del trabajo del Club” resalta Giulio.

Academias del Valencia CF en el mundo / L-EMV

El año pasado organizamos 23 VCF Camps en Italia involucrando más de mil niños. Para el próximo verano la proyección es tener más campus, pero sobre todo garantizar la calidad de nuestros eventos con los chicos, con los entrenadores que vienen de Valencia y los entrenadores italianos que se forman en la Ciutat Esportiva del Valencia CF”.

La vinculación entre el Valencia CF y los VCF Academy Programs Italy and Malta se refuerza en cada VCF Camp pero también en cada Clínic y en cada oportunidad, como la reciente VCF Academy Coaches Convention a la que acudieron una amplia representación de técnicos italianos.

“Acudimos 23 personas desde Italia y para nosotros es un orgullo porque formar a los entrenadores es importante para involucrarlos en todas las actividades de los VCF Camps y de todas las actividades oficiales del Valencia CF en Italia” recalca Giulio.

“Para nosotros es importante porque gracias a todas las actividades que el Valencia CF organiza para los partners como esta VCF Academy Coaches Convention sirve para crear formarnos, para crear vínculos, para desarrollar el proyecto y esto es más importante para nosotros” concluye Giulio.

Las VCF Soccer Academy con las que la Academia VCF cuenta en mercados estratégicos de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, los VCF Soccer Camps, las alianzas internacionales, la consultoría técnica o la VCF Academy World Cup forman parte de los VCF Soccer Academy Programs que ayudan a expandir mundialmente la marca Valencia CF y lo que simbolizan sus colores

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El Valencia CF a través de los VCF Academy Programs cada temporada organiza un amplio programa de actividades en el que participan más de 5000 jugadores y 400 técnicos de más de 50 países de todo el mundo que pueden conocer mejor la metodología de juego de la Academia VCF.